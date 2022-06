Así tienes que proteger la piel de tus hijos de los rayos del sol este verano y siempre

Porque la piel de los pequeños de la casa es, al menos, un 20% más fina que la de los adultos, necesitan que estemos muy atentos.

Puede que ese dato que te hemos dado en la entradilla te haya sorprendido, pero es así. Los niños tienen un 20% más fina la piel que los adultos, eso supone menos mecanismos de defensa y una menor capacidad de hacer frente a los rayos del sol. Así que no lo dudes. Sabemos que cuando nosotros éramos pequeños muchas veces nuestras madres no nos echaban crema cuando íbamos a la playa, pero es cierto que eran otros tiempos y el astro rey no era tan peligroso.

La Reina Letizia presidió ayer el acto principal del Día Mundial contra el Cáncer de Piel. Ella misma contó que nunca se pone al sol y que tampoco deja que sus hijas lo hagan, reconociendo que usa protector solar durante todo el año.

Así que hay que empezarse a tomar muy en serio la protección solar y llevar siempre crema para los más pequeños de la casa y por supuesto, para ti también. ¿Cuál es la mejor crema para su piel? Pues sobre todo tienen que cumplir los requisitos que piden los dermatólogos para cada edad y cada tipo de piel.

Lo primero que tenemos que hacer es distinguir entre niños y bebés. Lo mejor es que a estos segundos no les de nada el sol, estén siempre debajo de una sombrilla o protegidos de alguna otra manera. Además, siempre hay que ponerles crema pensada para su piel, fina y casi transparente, entre los seis meses y los tres años, especialmente en los menores de un año optaremos por cremas con filtros minerales.

A partir del año ya podemos usar lo que se llaman filtros físicos. Aunque sigue siendo conveniente que al pequeño no le de mucho el sol, está claro que cuando comienzan a gatear o caminar es completamente imposible mantenerlos quitos bajo la sombrilla. Por eso es muy buena idea comprar una camiseta solar. Son prendas con protección 50 para que los más pequeños puedan disfrutar de la playa o de la piscina, siempre bien protegidos. En Decathlon tienen de su marca propia, en varios colores y que no son muy ajustadas, así tendrán libertad de movimiento.

A pesar de que estas camisetas protegen su piel con un factor 50, no quita para que le eches crema de protección solar por todo el cuerpo, incluida la parte que tapa la camiseta. La manera correcta de aplicarlo es media hora antes de la exposición al sol y, después, ir renovando su aplicación cada dos horas.

Y no, lo de que el factor de protección indica el grado de protección que ejerce sobre la piel es totalmente falso. Los diferentes factores de protección indican el tiempo que el producto está haciendo efecto directo sobre la piel: cuanto más alto, más tiempo lo hará. Sin embargo, aplicarlo cada dos horas es algo obligatorio.

