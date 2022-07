Si tienes la piel irritada, atenta a estos trucazos e imprescindibles de Hailey Bieber para calmarla en tiempo récord

Tanto si tienes la piel sensible y con tendencia a irritarse, como si estás pasando por un brote debido al estrés o cualquier otro motivo, todos estos consejos y productos te vendrán muy bien para calmarla y reequilibrarla.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Cualquier rutina de cuidado de la piel que se precie comienza con una cosa muy sencilla: escuchar. Escuchar a tu cuerpo, y en este caso a tu piel, es esencial, y cuando pasamos un tiempo sin hacerlo, nuestro organismo reacciona mandándonos señales para que frenemos y pongamos remedio a aquello que estemos descuidando. Así, aunque no tengas una piel especialmente sensible, puedes pasar épocas en las que ésta reacciona con brotes de granitos, rojeces, eccemas e irritación. ¿Te suena? Pues a partir de ahora vas a saber cómo calmar y reequilibrar tu piel cada vez que lo necesites gracias a la ayuda de Hailey Bieber.

Y es que, la modelo han compartido un vídeo en su cuenta de TikTok en el que les cuenta qué productos utiliza en su piel cuando la tiene irritada. "En la última semana mi piel ha estado un poco enfadada e irritada y creo que se debe a diversos factores: estrés, viajes, falta de sueño, síndrome premenstrual y haber estado probando un nuevo producto", ha dicho en su publicación, en la que además ha dado la solución a sus problemas de piel.

"Normalmente, cuando mi piel se pone así solo utilizo productos que me ayuden a calmarla y curarla, a la vez que mantengo a las bacterias a raya. Esto es lo que he estado usando", decía a sus seguidores antes de enseñarles sus imprescindibles de emergencia. Entre ellos, además de un producto de la firma Tower 28 y dos de su propia firma Rhode (que no se pueden encontrar de momento físicamente en España), recomienda uno de nuestros productos fetiche de cuidado de la piel del que ya te habíamos hablado largo y tendido aquí: Cicalfate+ de Avène.

Se trata de una crema protectora y reparadora ideal para los momentos en los que la irritación, el picor, las rojeces o las cicatrices hacen su aparición. Estas agresiones superficiales de la piel forman parte de la vida cotidiana y Cicalfate+ consigue calmar, proteger y ayuda a reparar la piel irritada en tan solo 48 horas. ¿Cómo? Formando una película protectora en las zonas irritadas de las capas superficiales de la epidermis y creando un efecto 'apósito' que protege la piel. Su fórmula presenta una combinación de Agua termal de Avène e ingredientes reparadores y purificadores [C+-Restore]™, el primer agente reparador posbiótico derivado del Agua termal de Avène. Además, es perfecta para la piel de toda la familia, por lo que podrás compartirla también con los que más quieres.