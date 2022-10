Este es el remedio para bolsas y ojeras más buscando de internet que funciona y las disimula al momento

Vas a convertirte en la nueva reina de los 'selfies' porque su efecto es impresionante.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Nos ha ocurrido en muchas ocasiones, llega el fin de semana, estás agotada y tienes un evento en el que necesitas tu mejor cara, pero lograrla no es tan fácil. Normalmente nosotras tenemos problemas de ojeras o de bolsas y no encontrábamos el producto 'beauty' efecto 'flash' que nos regalara, en poco tiempo, el rostro perfecto para una boda, bautizo o lo que tengamos. Pero como te habrás dado cuenta te estamos hablando en pasado, porque por fin podemos decir que sí que existen, que hemos dado con los parches para los ojos que te devuelven la luz a tu mirada en mucho menos tiempo de lo que te imaginas.

Es cierto que hay muchos tipos de mascarillas, pero a nosotras nos gustan más las que son específicas para determinadas partes de la cara, y a las que se usan en la zona del contorno de los ojos las llamamos parches, y no son otra cosa que una mascarilla para la zona del contorno de ojos que deja tu mirada lisa y radiante en solo 10 minutos.

Parches para ojeras y bolsas más buscados que las disimulan al instante Ver 8 fotos

Si hablamos de parches cosméticos seguramente que tu cabeza se vaya automáticamente a los parches anti acné que todas hemos utilizado en alguna ocasión cuando queríamos acabar con un granito rebelde que aparecía sin previo aviso de la noche a la mañana. Sin embargo, son muchos los productos de belleza en este formato que han ido tomando poco a poco el mercado, hasta convertirse en todo un imprescindible en los neceseres de las que más saben de belleza.

Son muchos los motivos que han llevado a este auge de la cosmética en parches, siendo el ahorro de tiempo, espacio y la comodidad de uso los tres principales. Y es que, al no necesitar ni agua ni ninguna herramienta adicional para aplicarlos son muy fáciles de usar. En cuanto al ahorro de tiempo, su principal ventaja es que permite utilizarlos mientras haces cualquier otra tarea, como teletrabajar, leer, recoger la casa o ver tu serie favorita. Además, al tratarse de parches, que por lo general vienen en formato individual, son muy cómodos para viajar o incluso para llevar en el bolso y aplicarlos 'on the go', ya que no ocupan nada de espacio ni de peso en tu neceser.

Otra ventaja que tienen es que no hay que retirar el resto del producto que queda en la piel una vez que te los quitas. Al contrario, se recomienda masajearlo suavemente y aprovecharlo para tratar mejor la zona.

¿Quieres un truco de experta? Unas dos horas antes de usarlos, si es posible, mételos en la nevera para que estén bien fresquitos. Así, a las propiedades y principios activos que tenga tu parche en cuestión le estarás sumando los beneficios de la crioterapia, o terapia de frío, que ayuda a calmar la piel, darle un tono uniforme y reducir la aparición de bolsas.