Además del bonito recuerdo de las vacaciones, el verano suele dejar huella en nuestro rostro. Las manchas, por ejemplo, son un clásico. Para olvidarte de ellas cuanto antes, empieza por incluir un sérum específico en tu rutina diaria.

Cristina Martín Frutos | Woman.es

El bronceado no es la única huella que deja el verano en nuestra piel. La acción del sol, sumada a otros agentes externos -como la contaminación, el tabaco o la mala alimentación- e internos (como las alteraciones hormonales), se deja ver, entre otros signos, en la aparición de manchas. De hecho, estas hiperpigmentaciones son un clásico en las consultas de dermatología y medicina estética según se acerca el otoño. Pero no tienes por qué esperar a que cambiemos de estación para tomar cartas sobre el asunto. Si has regresado de vacaciones y notas que te ha salido alguna manchita nueva o que las que tenías se han oscurecido puedes empezar por incluir un sérum antimanchas en tu rutina diaria.

Para empezar recordemos que las fórmulas con retinol son un arma bastante efectiva contra las alteraciones del color de la piel. El activo antiedad por excelencia tiene también una completa acción para acabar con las manchas por sus propiedades exfoliantes. Sin embargo, ni todo el mundo quiere retinizarse, ni es el único ingrediente que funciona para luchar contra las pigmentaciones. De hecho, los antioxidantes son los más recomendados -y también los más frecuentes- cuando se trata de hablar de sérums antimanchas. Entre ellos encontramos muchas opciones: la vitamina C es, quizá, la más conocida. "Neutraliza los radicales libres evitando que estos dañen a las células y su ADN, lo que se traduce en que evita la aparición de arrugas y manchas", explica la doctora Virtudes Ruiz, de VirtudEstética (Murcia). Además, aporta una luz especial al rostro que no consiguen otros activos.

Sin embargo existen otros antioxidantes tan potentes (o más) que la vitamina C como la astaxantina, el resveratrol o la vitamina E. Pero no te preocupes, porque no tendrás que volverte loca buscandos sus nombres técnicos en el INCI de tu sérum.Lo habitual es que cuando un concentrado o sérum contiene alguno de estos ingredientes, suele aparecer indicado como fórmula antimanchas o, al menos, como iluminadora. Además, es posible que los encuentres combinados ya que cuando se trata de antioxidantes funciona eso de que "la unión hace la fuerza". Por último, recordarte que para que su acción sea realmente eficaz siempre debes aplicar después un fotoprotector. La sinergia entre ambos productos hará que tu piel esté aún más protegida y, con el paso de las semanas -y antes de que llegue el frío- habrás conseguido suavizar la apariencia de tus manchas. Y, ahora sí, el único recuerdo que te quedará del verano serán tus fotos de las vacaciones...