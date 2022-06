Protegerse del sol no es negociable. Pero, por suerte, cada verano nos fórmulas cada vez más innovadoras que se adaptan a todas las necesidades. Si no has descubierto las de tipo "sport", te volverás adicta.

Cristina Martín Frutos | Woman.es

Surf, voleyplaya, paddle surf, beach tennis, running o natación. Practicar deporte al aire libre en verano, desde el más tranquilito hasta el extremo, es una gran idea siempre que se haga siguiendo unas recomendaciones básicas. Ya sabes: elegir las horas más fresquitas; llevar el equipamiento adecuado (tejidos técnicos, gorras...) y, por supuesto, proteger tu piel de la radiación solar. Sobra decir que el fotoprotector es innegociable. Pero, también sabemos que aplicarse la crema de sol no siempre es una rutina agradable ni cómoda. Por eso, es muy buena noticia que los laboratorios estén avanzando a pasos de gigante para presentar fotoporotectores cada vez más específicos e innovadores. Lo hemos visto con las cremas de protección solar para pieles grasas y, ahora, le llega el turno a la piel de las deportistas. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) Porque una de las excusas más habituales entre quienes practican ejercicio para saltarse este gesto tan saludable solía ser que era un engorro. Cremas muy densas; que se retiraban al sudar o mojarse; incómodas de transportar... Pues bien, los fotoprotectores sport están aquí con la intención de hacernos la vida más fácil, ya que compaginan la mejor protección con la máxima comodidad. ¿Qué tienen en común? Por supuesto, la seguridad. Ya que son fórmulas con alto índice de protección solar -la mayoría, SPF50- y listas para actuar como un escudo ante las cuatro radiaciones. Además, destacan sus texturas: ligeras, pero cubrientes, se extienden rápidamente (también por zonas con más vello como los brazos) y se secan, también, en un pispás. Otro aspecto que comparten es su resistencia al agua. Un punto muy interesante también al hablar de deporte por lo mucho que se puede llegar a sudar en esta época del año. De hecho, la gran mayoría permiten ser aplicadas también sobre la piel mojada sin perder un ápice de eficacia. Los fotoprotectores pensados para deportistas son especialmente prácticos. Hablamos de formatos fáciles de llevar (botes de como mucho 100 ml y manejables, perfectos para la mochila o, incluso, para llevar encima); de aplicación cómoda como los sticks -por cierto, ¡ya son transparentes!- o las brumas y con efectos muy agradables, como la sensación refrescante que dejan las fórmulas para cuerpo. En resumen, y muy al contrario de lo que pasaba tradicionalmente, convierten el momento de echarse la crema de sol en un gustazo. Con esta carta de presentación dan ganas de probarlos, aunque seas de las que no te mueves de la toalla. Siete fotoprotectores a prueba de deporte Ver 7 fotos