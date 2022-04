¿Lluvias? ¿Nubes? Estos autobronceadores te permitirán lucir un color bonito y, además, no son un problema para tomar el sol cuando salga.

¿Tú también has estado pendiente de los partes meteorológicos en los últimos días? La Semana Santa ha empezado más fresca y lluviosa de lo que desearíamos, pero eso no es impedimento para lucir un bronceado bonito y natural.

Tanto si no quieres lucir blancura nívea en tus primeros días de playa, como si en tu destino de vacaciones las nubes se empeñan en tapar el sol, los autobronceadores han llegado para auxiliarte. Además, tenemos buenas noticias: las últimas versiones de estos productos que, desde que se lanzaron al mercado hace ya unas décadas, no han dejado de mejorar, no solo aportan un tono muy favorecedor (atrás quedaron aquellos bronceados de los noventa que te convertían en 'naranjito' en dos aplicaciones), sino que permiten broncearse y tomar el sol cuando este decida salir (en este caso, tienes que tener en cuenta que no protege de los rayos nocivos del sol, por lo que deberás aplicar protección solar).

Asimismo, si tomas el sol, puedes seguir utilizando autobronceador, un método para lograr un bronceado más prolongado.

"Son seguros, formulados con dihidroxiacetona (DHA). No producen daño solar ni envejecimiento prematuro, ni cáncer de piel", nos contaba hace un tiempo la doctora Ana Molina.

Antes de recomendarte nuestros productos favoritos para obtener el dorado más bonito y luminoso, te recordamos que la mejor manera de que el tono quede uniforme es exfoliar bien la piel antes de usarlo, especialmente en zonas como rodillas y codos. Emplear un guante apropiado para extenderlo, que requiere menos cantidad y garantiza un acabado más natural, es una muy buena opción.

¿Cómo aplicar los autobronceadores?

Para que el resultado sea uniforme, has de saber que en brazos y piernas hay que aplicarlo en sentido descendente, del hombro a las muñecas y de cadera a tobillos, deslizando una pequeña cantidad hasta los dedos de manos y pies. Además, en zonas rugosas como talones o codos, para evitar la acumulación de producto y la hiperpigmentación, una buena idea es cubrirlas previamente con crema hidrante.

Si lo que queremos es disimular manchas, prueba a aplicar una capa de vaselina antes de echarte el autobronceador.

También es conveniente hidratar bien la piel en general previamente, algo especialmente importante si la tienes seca. Termina lavándote bien las manos con agua y jabón para que no queden restos y... ¡voilà!

¿Temes que produzca alergias? Mira nuestra lista de mitos en torno al autobronceado que son solo eso, mitos (en realidad, estos cosméticos no tienen más probabilidades de provocar reacciones alérgicas que otros, aunque siempre es buena idea hacer una prueba previa).

Desde que saltaron al mercado, los autobronceadores han evolucionado mucho: huelen mejor y cuentan con texturas ligeras que son más fáciles de extender y evitan que la piel quede como con 'parches'.

Algunos de ellos incluyen propiedades beneficiosas para hidratar y proteger la piel con activos hidratantes y antiedad como aloe vera, vitaminas y hialurónico, y han multiplicado sus opciones: actualmente, además de cremas, hay espumas, toallitas, sprays, aceites, sérums, aguas refrescantes y productos específicos según para la parte del cuerpo que vaya destinado: rostro o resto del cuerpo.

