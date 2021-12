Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la modelo muestra su faceta más familiar y nos habla de sus planes para estas fiestas y sus rituales de belleza para brillar más que nunca de la mano de una de sus firmas fetiches, Clé de Peau Beauté.

Modelo, empresaria y mujer todoterreno. Así es Marta Ortiz y así nos lo demuestra cuando habla con pasión de su trabajo, su firma de moda sostenible, MATIZ, las ganas que tiene de volver a abrazar a su familia estas Navidades y sus imprescindibles de belleza con los que ha creado un ritual de belleza totalmente hedonista que se ha convertido en su momento favorito del día.

En el terreno profesional, no solo triunfa como modelo, sino que se ha estrenado como empresaria con la creación de su plataforma MATIZ, en la que promueve el consumo sostenible y la moda circular. "Creo en los proyectos de todas las marcas que tenemos, creo realmente en un propósito en común y ese propósito es hacer el bien, por y para la sostenibilidad. La moda circular, al final, es minimizar el desperdicio, es decir, que si compras algo no lo deseches a la quinta vez que te lo pongas, sino que le des una segunda o una tercera vida, por eso la moda más sostenible que existe es la de segunda mano".

Este proyecto, que surgió en el confinamiento, no solo la ha llevado a poner su granito de arena en la lucha por cuidar del medio ambiente, sino que también le ha permitido conectar de un modo muy especial con sus seguidoras, que ahora se han convertido en clientas. "Lo mejor de emprender es conectar con tantísimas marcas y ver la ilusión de mis clientas y cómo ellas potencian su imagen".

Con un ritmo de vida tan frenético como el suyo, es imprescindible encontrar momentos de desconexión y que sean solo para ella, y eso lo hace a través de su rutina de cuidado facial. Vivió unos meses en Japón y aprendió muchísimo de los rituales de belleza de las japonesas, algo que interiorizó completamente e integró en su día a día. Sin embargo, su secreto de belleza no solo se basa en tener una buena rutina de cuidado diaria, sino también en elegir los productos adecuados. ¿Sus favoritos? La línea Supreme de Clé de Peau Beauté.

Hay cuatro productos que no perdona en su rutina de cuidado por las mañanas, que comienza con una loción para limpiar en profundidad e hidratar, la Hydro Clarifying Lotion. A continuación, aplica un sérum que le ayuda a reafirmar y tensar la piel, como el Firming Serum Supreme, y un contorno de los ojos para hidratar la zona en profundidad, reducir el aspecto de las bolsas, ojeras y las líneas de expresión, Enhancing Eye Contour Cream Supreme. Para terminar, elige una crema rica y reafirmante que le aporte mucha luminosidad, como la Volumizing Cream Supreme.

Por la noche, después de limpiar la piel, le gusta aplicarse una crema que nutra en profundidad y que le ayude a regenerar la piel, tal y como consigue la Intensive Fortifying Cream de Clé de Peau Beauté.

Además de los productos de la línea Supreme, sus otros productos fetiche son el primer Correcting Cream Veil, que deja la piel lisa y uniforme, y The Foundation, un fondo de maquillaje que incorpora tratamiento por lo que no solo deja de forma inmediata la piel suave, natural y luminosa, sino que con el tiempo mejora la firmeza y la hidratación.

Este, sin embargo, no es el único ritual en el que confía plenamente, y también tiene algunas 'manías' navideñas que repite cada año sin excepción, para comenzar el año con buen pie. "Tengo un ritual que es bastante común y es entrar en el nuevo año con lencería roja", dice entre risas, justo antes de hablarnos de sus propósitos para 2022: "El primer propósito es que MATIZ tenga más de 100 marcas, vamos ya por 65 así que no vamos nada mal, y algo personal es que sí que me gustaría que mi familia creciera un poquito".

Estamos a punto de cerrar un año que ha sido muy difícil para todos en muchos sentidos, pero ella es de las que ve el vaso medio lleno y siempre se queda con lo positivo de cada momento. "Lo más positivo de este 2021 es que toda mi familia y amigos están sanos", asegura dejando claro que los suyos son lo primero en su vida. De hecho, sus planes para esta Navidad son de lo más familiares, e incluyen pasar la Nochebuena en Valencia con sus padres y abuelos, y escaparse en Nochevieja a Marbella con su chico y su perrita.