Los dos días perfectos que toda amante de la belleza desearía experimentar al menos una vez en su vida

Hay días que son tan maravillosos que no es que se hagan cortos, es que no quieres que se acaben. Y eso fue lo que pasó durante el Magical Experience.

Madrid, finales de noviembre, con la Navidad y con ganas de vivir momentos únicos. Con unos precedentes así todo pintaba muy bien. Y es que así dimos comienzo al nuevo encuentro de marcas e influencers que organizó la agencia Kebell Comunicación. En un hotel exclusivo, como Only You Boutique de Madrid, se alojaron durante dos días 10 influencers, como Lola Morán, Carmen Santa Cruz, Jennifer Baldini, Casandra Dedero o Marta Soriano, entre otras que disfrutaron en primera persona de una experiencia de lujo.

Como si de dos días de ensueño se tratase, las marcas Byphasse y los gimnasios de CR7 Fitness by Crunch organizaron la cuarta “Magical Experience” donde todas las participantes pudieron disfrutar de jornadas beauty, deporte, gastronomía y ocio.

¿A quién no le gusta que le cuiden y cuidarse?

Después de una mañana intensiva de training en los gimnasios CR7 Fitness by Crunch, de vuelta al hotel Only You, les esperaba un recibimiento a lo grande para empezar su momento de mimos y belleza ¡tan esperado!

Al llegar a la habitación descubrieron el Welcome Pack Byphasse, que contenía incluso detalles personalizados comestibles. Pero ojo, que lo mejor estaba por llegar, porque en la famosa sala de los espejos del hotel se realizó durante 60 minutos una Masterclass Beauty de la mano de Byphasse y de Maiko Tahara, experta en yoga facial.

Gracias al conocimiento de Maiko sobre este tipo de yoga tan novedoso y sus numerosos consejos, las chicas aprendieron sobre los beneficios de este tipo de ejercicios. Descubrieron el uso correcto del Gua Sha y el rodillo facial, ideales para masajear la piel y ayudar a que penetre cualquier producto que uno elija durante la rutina beauty.

Beneficios de los ejercicios faciales

Y… ¿te contamos un secreto? Si eres de las que sufres de estrés y bruxismo, o estás obsesionada con mejorar la textura de tu piel, aquí vienen algunos consejos que te pueden ayudar: Realizar determinados ejercicios faciales no solo ayuda a reducir la tensión de los 57 músculos de la cara y cuello, sino que ayuda a mejorar la textura de la piel y prevenir esas arrugas que todas tememos tener. Esto puede parecer poca cosa, pero pasadas unas semanas notarás los resultados en tu piel.

Este tipo de ejercicios son el aliado perfecto para completar con una rutina de cuidado facial, especialmente cuando interesa insistir en la actuación de un producto y potenciar su luminosidad o hidratación.

De esta forma, las chicas probaron uno de los nuevos productos Smart Beauty de última generación de Byphasse: la gama de 6 Mascarillas faciales Skin Booster, impregnadas de ingredientes esenciales para mimar la piel en profundidad.

Cada una de las mascarillas trata una necesidad distinta de la piel:

· Anti-edad

· Calmante

· Hidratante

· Iluminadora.

· Matificante

· Peeling

¿Conoces Byphasse? Pues no la pierdas de tu radar porque es una marca que lleva más de 20 años en el mercado, está presente en más de 90 países y ofrece productos de calidad, con certificación vegana y libres de cualquier ingrediente de origen animal. Suena bien, ¿verdad? Pues lo mejor de todo son los precios XS de Byphasse. Las mascarillas se pueden encontrar en: Perfumerías Primor, Perfumerías Druni, El Corte Inglés Canarias, por tan solo 1,49€ (precio recomendado).

¡Pero eso no fue todo! Esa misma noche las chicas pudieron poner a prueba los consejos de Maiko Tahara y prepararon su piel para el evento que les esperaba. Mil y una sorpresas les aguardaban en su Open Party con más de 100 invitados: Mago, DJ, plataforma giratoria, barra de sushi... Ellas vestidas de plateado y luciendo una piel resplandeciente fueron, sin duda, el foco de atención/levantaron miradas de todos sus invitados.

¿Os creéis que esto queda aquí? Rotundamente no. La marca Byphasse preparó para el segundo día una Masterclass de la mano de la maquilladora de las estrellas, Natalia Belda, (@Natalia_Natalita)

La experta en maquillaje, y responsable de alguno de los mejores looks de belleza de famosas como Blanca Suárez, explicó la importancia de la preparación de la piel antes del maquillaje y cómo utilizar los distintos productos que Byphasse te ofrece en este tipo de rutina.

Según la disponibilidad de tiempo que tenga cada persona lo ideal es usar un producto u otro y combinarlos. Si disponemos de tiempo para realizar una rutina completa se deberían seguir estos 4 pasos como mínimo para una preparación óptima de la piel:

1. Limpiar bien la piel de impurezas con la Solución Micelar Original aplicándola con un algodón.

2. Preparar la piel con el Tónico de Agua de Rosas,

3. Darle un extra a la piel con el Sérum Sorbet Hidratante Nº1,

4. Hidratar la piel con la crema hidratante Hydra Infini 24H Día y Noche.

Para esos días en los que no disponemos de tiempo suficiente y buscamos un resultado óptimo y a la vez express, las mascarillas-tissu nos permiten acelerar la rutina ¡en tan solo 15min! Para ello, se recomienda acortar la rutina y aplicar en el tercer paso la mascarilla deseada. La mascarilla nos ayuda a focalizarnos en la necesidad de la piel y aportarle ese beneficio extra en un tiempo record.

Con la piel perfectamente limpia e hidratada, las 10 invitadas volvieron a dar sus clases de entrenamiento y así estar listas para terminar el día por todo lo alto.

Son muchas las formas en las que las marcas pueden llegar a comunicar lo mejor de cada producto, pero muy pocas las que consiguen hacerlo de una forma novedosa y realmente atractiva, como lo ha logrado Byphasse, una vez más.