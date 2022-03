¿Un láser que elimine manchas, vello, acné y arrugas de forma indolora? Sí, existe y es prácticamente magia

Se llama Aerolase Neo Elite y podría ser el láser estético más potente del mundo.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Estarás con nosotras en que encontrar un tratamiento facial que sea tan potente como para eliminar arrugas, manchas, acné y vello, pero que a la vez sea tan delicado con la piel que es totalmente indoloro, no es tan sencillo como parece, y menos en lo que a tratamientos rejuvenecedores se refiere. Por eso, cuando descubrimos 'Aerolase Neo Elite' y probamos en primera persona sus beneficios teníamos claro que era algo que teníamos que compartir. ¿En qué consiste exactamente este láser revolucionario? Te lo contamos.

Aerolase Neo Elite es un láser médico-estético de tecnología americana, pionero en España, y que aporta un montón de beneficios, ya que es capaz de ofrecer un rejuvenecimiento integral de la piel. Y es que, en función de las necesidades de cada persona, es capaz de acabar con líneas de expresión y arrugas, flacidez, venitas, manchas, cicatrices, granitos y un largo etcétera. ¿Cómo? Pues aunque parezca magia, lo cierto es que esto es ciencia, y de la buena, porque además de tener una efectividad altísima, es un láser seguro para todos los tipos de piel, incluidas las más oscuras. La responsable de esta maravilla es una tecnología única que emite una energía muy alta en un tiempo muy corto, 650 microsegundos concretamente, por lo que digamos que la piel se enfría antes de que le de tiempo a calentarse, haciendo que no solo no acabes la sesión con la cara roja, sino que es completamente indoloro.

¿Qué beneficios tiene?

La ventaja de este láser es que trata, en cada sesión, un montón de signos de envejecimiento, estimulando el colágeno, cerrando los poros y mejorando la textura y la apariencia de la piel en general. Sin embargo, no creas que se trata de un tratamiento indicado solo para pieles maduras o envejecidas, ya que es especialmente interesante en pieles con acné (se usa en adolescentes a partir de 12 años), ya que acaba con los brotes y las marcas de granitos anteriores, y como no duele nada, no es traumático ni para los jóvenes ni para los adultos.

Otra ventaja es que al ser tan delicado con la piel no tiene efectos secundarios, no requiere tiempo de inactividad y es completamente no-invasivo. Puede usarse en invierno y en verano, no es necesario que cambies tu rutina de cuidado en los días previos ni posteriores, y al salir de la sesión puedes incluso irte a la oficina directamente ya que nadie notará que acabas de realizarte un tratamiento. ¿Que te preocupa usar una aparatología que se usa en otros pacientes por el tema pandemia y seguridad? Pues 'Aerolase Neo Elite' también es para ti, ya que es una terapia láser sin contacto con la piel.

El número de sesiones necesarias varía en función de cada caso, pero por norma general se recomiendan de 4 a 6 sesiones.

¿Dónde encontrar este láser?

Este tratamiento solo podrás hacerlo con la doctora María Mancha de la Plata, en su clínica de la calle Velázquez, 158, ya que es la única en España que lo tiene. Ella busca siempre obtener unos resultados naturales, y sus tratamientos parten de la idea de que cada rostro tiene una identidad y una belleza natural y única, por ello que su máxima sea potenciarla y mantenerla en el tiempo. Puedes pedir cita aquí.