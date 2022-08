¿Te has quemado los labios con el sol? Trucos, consejos y cuidados para repararlos

En verano no nos exponemos al sol sin aplicar antes un buen protector pero, ¿qué pasa con tus labios? Te contamos la mejor manera de protegerlos y qué puedes hacer si se queman con el sol.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Especialmente en los meses de verano, el protector solar es uno de los imprescindibles de nuestro neceser. Y con razón. Protegernos de la radiación UV es súper importante, y lo tenemos bastante interiorizado en nuestra rutina, pero habitualmente, al aplicarlo sobre cara y cuerpo, solemos olvidarnos de cuidar una zona concreta: nuestros labios. ¿Pero me puedo quemar realmente los labios con el sol? Desde luego, y si esto ocurre, puede llegar a ser bastante incómodo y doloroso.

¿Por qué se queman los labios?

La piel de nuestros labios es mucho más fina que la del resto de la cara, por lo que es naturalmente súper sensible. Tampoco puede producir melanina, y además, nuestros labios no tienen capa córnea ni glándulas sudoríparas o sebáceas. Por eso, si no proteges tus labios lo suficiente se quemarán y los acabarás dañando a largo plazo y haciendo que envejezcan más rápido.

¿Cómo se manifiestan las quemaduras solares en los labios?

Los primeros síntomas suelen aparecer entre seis y ocho horas después de tomar el sol. Probablemente notarás los labios calientes, rojos e hinchados. Es posible que se tensen, sientas un poco de hormigueo y te duelan al tocarlos. También pueden estar muy secos y agrietados y, si te has quemado mucho, incluso desarrollar pequeñas ampollas (si llega a este punto ve al médico inmediatamente).

¿Cómo aliviar las quemaduras solares en los labios?

1. Refrescarlos: el frío alivia el dolor y reduce la inflamación. Para ello puedes utilizar una bolsa de guisantes congelados o cubitos de hielo, pero eso sí, siempre poniendo un paño entre la piel y la fuente de frío para que no se irrite aún más.

2. Beber mucha agua: el cuerpo pierde mucho líquido y se deshidrata mucho durante las quemaduras solares, incluso si los labios son los únicos afectados. Para reequilibrar el balance de fluidos de la piel, bebe mucho líquido y si te duelen los labios al beber, utiliza una pajita.

3. Utilizar productos after sun: gracias a ingredientes como el aloe vera, el pantenol o la alantoína, tienen un efecto calmante, antiinflamatorio y refrescante.

4. Cuidar tus labios: después de una quemadura solar, los labios están muy estresados. Es probable que estén bastante secos, agrietados e incluso pueden pelarse. Es importante que, además de hidratarlos a diario, no despegues ningún trozo de piel de los labios, se deben caer solos. Los síntomas de la quemadura suelen remitir al cabo de tres a cinco días, y durante este tiempo, no debes tomar el sol, usar labiales, ni exfoliantes, ni comer nada picante o muy salado.