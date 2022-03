Jennifer Lopez muestra su piel al natural y confiesa cuál es su producto para conseguir efecto buena cara

La artista, que está de rodaje en nuestro país, ha compartido con sus seguidores la rutina que en cuestión de segundos revive su piel hasta volverla de "superestrella".

Julia García

Jennifer Lopez está en España. La artista se encuentra en Gran Canaria participando en el rodaje de The mother, que ha comenzado semanas después de que un brote de Covid obligara a paralizar y retrasar la producción durante un tiempo. Ahora con todo el equipo de la película que Netflix tiene prevista para 2022 recuperado, JLO ha viajado hasta la isla junto al mexicano Gael García Bernal, el inglés Joseph Fiennes, los estadounidenses Omari Hardwick y Paul Raci y la joven Lucy Paez, sus compañeros de reparto de esta ficción.

Desde el archipiélago canario, la actriz y cantante ha querido compartir con sus seguidores un video aprovechando uno de los descansos del trabajo. En él aparece recién levantada, vestida únicamente con un albornoz blanco, con su melena recogida en un moño alto de manera informal y el rostro al natural sin una gota de maquillaje, para contarnos cómo es su rutina de belleza en momentos como este en el que se encuentra tan lejos de su casa.

"Estoy fuera trabajando, muy muy lejos de casa, pero quería tomarme unos minutos para mi", comienza diciendo la intérprete de temas como Jenny from the block en este video que en solo unas horas lleva más de 3 millones y medio de reproducciones. En él explica lo cansado que pueden llegar a ser tantas horas de rodaje sin dormir mucho y cómo esto se traduce también en la piel.

La aparición de ojeras, la pérdida de luminosidad o la falta de hidratación son algunos signos evidentes de la falta de descanso en el rostro y Jennifer Lopez ha encontrado en el sérum de su firma la mejor solución para combatir todos ellos. "Fui a mi viejo fiel, JLo Glow, me lo puse en los últimos días… y debo deciros que me desperté hoy y dije: 'Dios, te ves increíble'", cuenta después de aplicárselo por toda la cara. "Es increíble y cómo me veo en la mañana. Yo estaba como, '¡Dios mío, mi piel! ¡Está de vuelta!", ha confesado. " Mira mi piel. Se ha aclarado, está brillante, está iluminada", explica encantada con el resultado.

Eso sí, la artista tiene muy claro que la clave para que este o cualquier otro cosmético funcione es la constancia y de eso a ella le sobra. De hecho, no es esta la primera vez que se pone delante de las cámaras al natural mostrando todos los pasos y productos con los que cuida de su piel a diario.