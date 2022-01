Hiba Abouk desvela sus productos de belleza favoritos para cuidar su piel

La actriz ha compartido con sus seguidores cuáles son los básicos de su rutina mañana y noche para presumir de buena cara siempre.

Julia García

Hiba Abouk está descontando las horas para dar la bienvenida a su segundo hijo pero todavía ha tenido tiempo para dejarse caer por Instagram y abrir un consultorio de belleza con sus seguidores a través de los stories.

La actriz de origen tunecino, que este año reside en París, desde donde viene mucho a España por motivos laborales, ha compartido cuál es su rutina habitual de belleza y cuales son sus productos favoritos para cada cosa.

En una doble imagen comparativa, Hiba a expuesto todos los productos que utiliza por la mañana y los que usa por la noche. En total, 5 productos conforman su rutina diurna y 6 la nocturna.

Sobre esta última ha explicado que primero se desmaquilla con la leche limpiadora de Biologique Recherche y después se lava la cara con gel de Kiehls. Explica la artista que a continuación usa su producto fetice, “un must en mi vida”, como lo describe ella misma: se trata del skin care P50 de Biologique Recherche. “Y por la noche uso la línea Prestige de Dior Beauty”, añade.

Además, de forma complementaria a su rutina diaria, Hiba Abouk ha explicado que también utiliza la mascarilla Masque Vip O2 de Biologique Recherche una vez a la semana, "pero lo que mantiene la piel sana son los faciales que me hago regularmente", apunta.

Sus favoritos de maquillaje

En otra serie de preguntas que ha respondido a través de los stories de Instagram, la actriz también ha confesado cuáles son sus productos de maquillaje favoritos. Por un lado, ha destacado dos bases: Forever Skin Glow de Dior Beauty y Luminous silk de Armani Beauty. Y también ha dicho cuál es su máscara de pestañas habitual, Diorshow Iconic Overcool. "Pero hace 10 días también me hice un lifting de pestañas en Barokah Gang y el resultado fue maravilloso", dice. Es el mismo salón de moda en Madrid, de donde salen esos diseños en la manicura de Sara Carbonero que nos vuelven locas.

Sobre los labiales, Abouk ha explicado que los dos que más le gustan son el rojo 999 de Dior Beauty, su favorito, y el nude "Cream in your coffee" de Mac Cosmetics, mientras que sus dos perfumes de cabecera son Narciso Rodriguez for her y Ambre Nuit, de Christian Dior.

Y por último, de propina, ha recomendado la crema antiestrías que "me ha ido de lujo durante los dos embarazos", un producto de Trofolastin Elasticity que pronto dejará de utilizar porque su periodo de gestación está en la fase final.