Repasamos algunos de los dispositivos tecnológicos 'beauty' más originales de Internet que se irán directos a tu lista de deseos.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

El Black Friday está a la vuelta de la esquina, y con él llegan los mayores descuentos del año para hacerte con todas esas cosas que llevan meses en tu 'wishlist' o adelantar tus compras de Navidad. ¿Y qué mejor que hacerlo invirtiendo en belleza? Y es que, el mundo de la belleza ha encontrado en la tecnología una gran aliada y, en los últimos años, hemos asistido a innumerables avances e innovaciones gracias a la aplicación de la ciencia en el terreno 'beauty'. Accesorios como los cepillos eléctricos para limpiar el rostro o los masajeadores para eliminar la celulitis son cada vez más comunes entre las amantes de la belleza, pero en el mercado existen cada vez más 'gadgets' que no dejan de sorprendernos día a día.

Por ello, hemos seleccionado 5 gadgets de belleza que utilizan estas tecnologías de vanguardia, con los que obtendrás resultados sin tener que desplazarte y que puedes usar viendo tu serie favorita de Netflix, mientras lees un libro en la cama o juegas con tus hijos y que además son 100% seguros y ofrecen resultados probados:

1. Tratamiento rejuvenecedor con Luz LED CurrentBody Skin Led Mask

Currentbody ha desarrollado esta máscara cuyo éxito reside en la combinación de terapia de luz roja antiedad y luz infrarroja cercana, que al trabajan juntas a la frecuencia adecuada, consiguen efectos tanto a corto plazo como a largo plazo. Por un lado, tiene un efecto flash en la piel inmediato, y, por otro lado, actúa en las capas profundas de la piel dejándola visiblemente rejuvenecida, mejorando el tono, la textura y reduciendo las arrugas. Además, es 100% segura, no quema la piel porque no usa rayos ultravioletas y tampoco es necesario el uso de gafas opacas porque no daña los ojos.

2. Tratamiento efecto lifting con microcorrientes de NuFace

Esta marca experta en dispositivos de belleza basados en tecnología de microcorriente, ha diseñado un innovador kit para el tratamiento tanto del rostro, como de la una zona tan sensible como el contorno de ojos. Ambos funcionan con una corriente que imita a la producida naturalmente por el cuerpo, ofreciendo como resultado una apariencia de la piel más tensa, firme y revitalizada propio de un lifting facial.

3. Foreo UFO 2 para hidratar e iluminar la piel

En este pequeño dispositivo puedes encontrar cuatro de las tecnologías más utilizadas por los profesionales para tratar la piel. Incluye termoterapia para una mejor absorción de los principios activos de las mascarillas, crioterapia que disminuye los poros y la sensación de hinchazón, 8 terapias de luz Led diferentes y un masaje patentado con pulsaciones que elimina la tensión muscular y ayuda a lucir una piel radiante y luminosa como si acabaras de salir de un spa.

4. Adiós al vello para siempre con BRAUN Silk-Expert Pro 5

Gracias a la luz pulsada puedes eliminar el vello de forma permanente en solo 1 mes en casa. Además, es rápido ya que puedes depilarte ambas piernas en tan solo 5 minutos, seguro y eficaz. ¡Luce piernas de infarto estas navidades!

5. Renovación de la piel con radiofrecuencia gracias al TriPollar Stop

Esta tecnología calienta la capa profunda de la piel, la dermis, estimulando la producción de colágeno y gracias a Tripollar, puedes hacerte este tratamiento en casa con resultados profesionales, de forma totalmente indolora y cero invasiva, para lucir una piel más tersa y firme y mejorar la apariencia de las arrugas y los contornos faciales.