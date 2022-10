Errores que todas cometemos en el cuidado del pelo (y que deberíamos empezar a evitar desde YA)

Llega el otoño y el cabello se ve apagado y debilitado. ¿Cómo podemos cuidar nuestro cabello? En este artículo encontrarás todos los errores que debes evitar para no dañar tu pelo.

El otoño es la estación de los grandes cambios no sólo en nuestros looks, sino también en nuestro cuerpo. El pelo está más apagado y débil y, como es lógico, nos preocupamos mucho por su salud, especialmente durante los periodos de caída. Perder pelo en determinadas épocas del año es completamente normal. Sin embargo, podemos cuidar nuestro cabello evitando cometer los errores que, ingenuamente, solemos cometer en nuestro día a día. Te contamos cuáles son esos errores y por qué debemos evitarlos para no arruinar nuestro pelo.

Antes del lavado

Uno de los primeros errores que cometemos es no desenredarnos antes de meternos en la ducha. Peinar el cabello es un hábito muy bueno, ya que estimula la microcirculación del cuero cabelludo para dar nutrición, fuerza y posterior brillo al cabello. Sin embargo, es muy común que optemos por cepillarlo cuando está mojado porque es más fácil, pero esto debes evitarlo a toda costa. De hecho, el pelo mojado es más frágil y, al peinarlo, corremos el riesgo de romperlo o debilitarlo aún más. Es mejor peinarlo siempre antes de lavarlo, igual que hacen en la peluquería.

Productos agresivos y número de lavados

Reconozcámoslo, el pelo no se ensucia tan fácilmente como creemos. Uno de los errores que más cometemos es lavarnos el pelo con demasiada frecuencia. Someter el pelo al estrés constante del lavado y el secado sólo lo debilitará y apagará. Además, los lavados frecuentes someten a las glándulas sebáceas a una gran presión, lo que da lugar a un cabello más graso.

La elección de los productos también debe hacerse con cuidado. Cada melena tiene sus propias necesidades y es importante evitar aplicar productos demasiado agresivos que puedan dañarlo.

Tras el lavado

Además del cepillado, otro error que cometemos cuando el cabello aún está húmedo es utilizar enérgicamente una toalla sobre el pelo para secarlo más rápidamente. El movimiento que realizamos, el de frotar, sólo lo rompe y lo hace cada vez más opaco, aumentando el encrespamiento. Para evitar este problema, lo mejor es utilizar una toalla de microfibra, y secar con ella el pelo dando suaves toques o bien dejarla puesta a modo de turbante durante unos minutos.

Cuidado con el calor

El secado es un momento clave para la salud de nuestro pelo, ya que si se hace de forma inadecuada, puede crear daños profundos y visibles. En primer lugar, hay que secarlo bien con una toalla, evitando utilizar herramientas de calor cuando todavía el pelo está goteando. Además, es importante utilizar un buen secador de pelo, sin utilizar el calor máximo ni el chorro de aire a la máxima velocidad. El cabello debe secarse lentamente, dándole tiempo para adaptarse a la nueva temperatura. Por último, no te olvides de utilizar un spray térmico para proteger el pelo del calor excesivo del secador o la plancha.

Cortar muy poco

Otro error muy común es evitar cortar el pelo con la frecuencia necesaria, pensando que así crecerá más rápido. El cabello, para mantenerse en forma, necesita ser cortado y saneado, eliminando las puntas abiertas que inevitablemente aparecen con el paso de los meses. Pasar mucho tiempo sin cortarte el pelo no le hará ningún bien a tu melena, sino todo lo contrario.