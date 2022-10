Errores beauty que todas cometemos en la ducha (y que te pueden salir muy caros)

Sí, sabemos que ducharse es una de las partes más sencillas de nuestra rutina diaria, pero eso no significa que no cometamos errores durante el proceso. Analizamos los pequeños gestos que todas hacemos mal durante la ducha para que aprendas a evitarlos.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

La ducha es uno de los momentos más placenteros del día, pero también el lugar en el que podemos dejarnos llevar por lo a gusto que nos sentimos bajo el agua y cometer errores que nos pueden salir muy caros. Estos son los más comunes:

1. Depilación sin jabón

Cuando tenemos que depilarnos con cuchilla, solemos esperar a estar en la ducha. Entonces pensamos (erróneamente) que como nuestro cuerpo está mojado, no necesitaremos espuma de afeitar ni jabón, pero ese no es el caso. El agua no ablanda ni lubrica la zona a depilar, por lo que a partir de ahora, no te pases la cuchilla sólo con agua, y no te olvides de utilizar una espuma de afeitar o un jabón que no sólo facilita el afeitado, sino que evita cualquier corte o irritación de la piel.

2. Olvidarse de los pies

Es un hecho: algunas personas no siempre se lavan los pies en la ducha. Se limpian la parte superior del cuerpo, las partes íntimas, la parte superior de las piernas y se detienen ahí. ¿La razón? Creemos que basta con el agua jabonosa que resbala por nuestro cuerpo hasta los pies para limpiarlos. Sin embargo, si no se lava la zona, no se limpiará de todas sus impurezas. Así que a partir de ahora coge tu esponja y no te olvides de darle un poco de amor a tus pies.

3. Utilizar un jabón demasiado agresivo

La piel que se limpia a diario con un producto demasiado abrasivo puede volverse seca, sensible y propensa a los picores. En la ducha, nada como utilizar un jabón especialmente diseñado para pieles sensibles, como alguna de estas opciones que te mostramos a continuación.

4. Ducharse demasiado tiempo

Si usar limpiadores fuertes es malo para tu piel, tomar duchas largas es casi peor. Los expertos aconsejan no permanecer bajo el agua más de 10 minutos, ya que puede tener efectos nocivos para nuestra piel. Pasar mucho tiempo en el agua daña la película hidrolipídica que mantiene nuestra piel protegida, lo que favorece la sequedad de la piel y, en consecuencia, el picor.

5. Desmaquillarse en la ducha

Sí, es cierto. A veces somos demasiado perezosas como para desmaquillarnos antes de la ducha, y pensamos que una vez dentro podemos meter la cara bajo el agua, pero esto no es una buena idea. Los desmaquillantes están diseñados para eliminar todos los rastros de maquillaje, pero luego necesitarás una segunda limpieza para eliminar las impurezas. Así que si quieres un rostro realmente limpio, es importante que te desmaquilles antes de entrar en la ducha, y una vez dentro limpiar tu rostro con un limpiador adaptado a tu tipo de piel. Esto eliminará todas las impurezas acumuladas durante el día y te dejará una piel perfecta.