¿Embarazada? Estas son las cremas y tratamientos que usan las mamás más VIP (y las que no)

En los últimos meses son muchas las 'celebrities' que han anunciado que están esperando un bebé. O dos, como en el caso de Georgina Rodríguez, que va a tener mellizos junto a Cristiano Ronaldo. También están en el grupo de embarazadas VIPS Nicky Hilton, Rihanna, Jennifer Lawrence, Elena Furiase, Ona Carbonell, Esther Acebo, Lucía Bárcena o Alexandra Pereira, la última en anunciarlo a través de Instagram.

Ya lo avisaron los expertos: estamos ante una oleada de "coronaboomers", debido al mayor tiempo que pasamos en casa junto a la pareja a consecuencia de la pandemia. Si tú también te has sumado al 'baby boom' y estás disfrutando de un embarazo, es probable que sigas a muchas de estas VIP en sus redes sociales para descubrir cómo se cuidan. Algunas han compartido sus entrenamientos en las redes; y es que desde la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia se insiste en la importancia de mantener la actividad física durante esta etapa, siempre que no existan complicaciones. Entre sus beneficios: reduce el dolor de espalda, aumenta la energía y la fuerza, previene la hipertensión y nos prepara para el parto. Evita las abdominales y los ejercicios de impacto así como las posturas forzadas o los deportes de contacto. La natación, el entrenamiento dirigido, caminar o la bici están entre los más recomendados.

Sin embargo, seguro que si estás embarazada te surgen dudas a diario. Y no únicamente sobre la gestación en sí misma. Algunas serán tan simples como ¿puedo seguir usando mi crema? ¿y hacerme un 'peeling' semanal? ¿necesito algún activo en concreto en mi rutina? Por eso, y porque las VIP no siempre comparten todos sus secretos de belleza, hemos consultado con algunos expertos qué cosméticos no te pueden faltar y cuáles debes evitar para brillar durante tu embarazo.

¿Quién dijo estrías?

Antes de crearte falsas expectativas, debes saber que no existen evidencias científicas de que ningún cosmético pueda evitar la aparición de estas marquitas y, mucho menos, eliminarlas. "Por el momento no existe ningún producto cosmético capaz de frenar las roturas de las fibras de colágeno que provocan su aparición...", nos confirma Marta Barrero, farmacéutica, experta en dermocosmética y co-directora de The Secret Lab.

Sin embargo, está en tus manos hacer todo lo posible para terminar el embarazo sin sufrir estas 'cicatrices' de la piel. "Las estrías se producen cuando las fibras se rompen a consecuencia de cambios bruscos de peso que las estiran hasta hacer una “herida” y el estado de los niveles de colágeno y elastina es decisivo", explican desde +Farma Dorsch. Por eso, mantener la piel ultra hidratada es básico. Pero no suficiente. Elige fórmulas que incluyan estimulantes celulares como la centella asiática o la rosa mosqueta. El aceite puro de oliva, las mantecas (karité, cacao...) o las vitaminas E, F y B5 son también interesantes.

Otro aspecto: úsala dos veces al día, insistiendo en zonas conflictivas (muslos, tripa, cintura, senos, glúteos) y aplicándola con masajes suaves, ascendentes y circulares. "Utilizar de forma correcta los productos antiestrías puede determinar su efectividad. Conseguiremos un mejor resultado si aplicamos el producto sobre la piel bien limpia y sin impurezas, mejor incluso si está exfoliada", aconseja Marta Barrero

Apúntate a estos activos

Ahora que ya sabes que la piel de tu cuerpo tiene que estar súper nutrido e hidratado, veamos qué otros ingredientes te pueden venir bien. "A nivel corporal, es muy recomendable aplicar productos que contengan ruscus, vid roja, y castaño de indias, que ayudan a mejorar la circulación sanguínea", aconseja Marta Barrero. Todos ellos alivian la pesadez, hinchazón etc.

¿Y para la cara? Es innegociable el factor de protección solar: evita el melasma (las manchas de origen hormonal conocidas también como paño de embarazada) y protege tu piel de la radiación UV, la luz azul y los infrarrojos. También agradecerás el uso de fórmulas con ácido hialurónico. "Los cambios hormonales propios del embarazo causan muchos desequilibrios en la piel, deshidratación, sensibilidad, incluso acné, por lo que el hialurónico se convierte en un activo indispensable", señala Marta.

Guarda por una temporada...

Para empezar, tus cremas más potentes 'antiaging' porque seguro que contienen retinol o alguno de sus derivados como ácido retinoico o retinaldehido, ya que el exceso de vitamina A se desaconseja para el feto. En su lugar, mientras estás embarazada puedes probar el 'bakuchiol', conocido por ser el retinol de origen vegetal para las pieles sensibles.

Del mismo modo, evita la hidroquinona, conocida por sus propiedades despigmentantes, y la cafeína, presente en las cremas para cuerpo con efectos reductores. "Por su parte, los alfa y beta hidroxiácidos (ácido salicílico, glicólico...) así como la vitamina C pura pueden resultar demasiado agresivos para la piel de una mujer gestante, que normalmente está un poco alterada", concluye la farmacéutica.

Date un capricho

Por último, no podemos dejar de recomendarte que aproveches este momento para darte algún mimo especial. Olvídate de faciales intensos, 'peelings' o aparatología, pero eso no quita para que te regales un masaje corporal. En The Secret Lab proponen "Mammy Loves Me", un protocolo con maniobras prenatales, de drenaje linfático y circulatorio, combinadas con técnicas de digitopresión y relajación corporal. Dura una hora y cuesta 60 euros. También encontrarás propuestas de lo más tentadoras en WOmun Madrid, donde cuentan con tratamientos antiestrías y anticelulíticos adaptados, o en Silom Spa, en Barcelona, donde combinan el exotismo del mundo oriental con un masaje creado para las futuras mamás.