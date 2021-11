Descubre EVOLVE, de INMODE, la plataforma que arrasa entre las modelos de EEUU y que remodela y tonifica y deja cuerpazo

Entrevistamos al Dr. David Sanz (cirujano plástico y director de la Clínica DS Cirugía Plástica y reparadora, Barcelona) para que nos explique su uso, ventajas, beneficios y casos de éxito.

Woman.es para Inmode

¿Qué tipo de paciente es el indicado para EVOLVE?

El paciente ideal para el tratamiento con EVOLVE, es un paciente que está en su normopeso, cuya alimentación es equilibrada y practica deporte de manera habitual. Es decir, un paciente que se cuida, pero también disfruta de los caprichos de la vida. EVOLVE trabaja sobre esas zonas rebeldes que aún y llevando una vida sana, persisten en no abandonarnos, como la grasa localizada, flacidez cutánea y la falta de tonificación muscular en zonas donde el músculo permanece inactivo.

¿En qué zonas obtiene mejores resultados?

Las zonas más solicitadas para tratar en nuestro centro son el abdomen, los flancos, caderas, muslos, glúteos, la parte superior de las piernas y brazos. Con la tecnología EVOLVE TRIM, que está indicada para reducir los cúmulos de grasa localizada, hemos reducido centímetros en cintura, abdomen y muslos observando muy buenos resultados, con EVOLVE TITE, para las zonas donde la piel sufre flacidez, como en brazos, muslos y abdomen y EVOLVE TONE, en glúteos, muslos y abdomen también los resultados son notables.

¿En qué casos está indicado?

EVOLVE TRIME: indicado para zonas rebeldes donde la grasa localizada es difícil de eliminar sólo con una alimentación equilibrada y ejercicio moderado.

EVOLVE TITE: indicado en casos de flacidez cutánea, para fortalecer y reconstruir los tejidos de la piel, alisando y tonificando su apariencia.

EVOLVE TONE: en casos de flacidez muscular, fortaleciendo y activando los músculos atrofiados o inactivos, mejorando el aspecto y moldeando la figura.

¿En qué casos obtenemos resultados más rápidos?

En los casos donde la flacidez de la piel, la degradación muscular o el cúmulo de la grasa sean moderados, el tratamiento con EVOLVE hará apreciar los resultados más rápido.

¿Existe un protocolo exprés para conseguir resultados en 1 mes?

Sí, la experiencia nos ha demostrado que combinando la tecnología EVOLVE con otros tratamientos reductores y tensores durante 1 mes, los resultados se multiplican. Previamente en la consulta valoramos cada caso de manera personalizada e indicamos los tratamientos complementarios adecuados para cada paciente.

El protocolo para elevación y moldeado de glúteos, ¿sustituye a las sentadillas? ¿En qué medida nos ayuda a potenciar la tonificación?

En casos de alguna patología física que impida realizar los ejercicios como las sentadillas, sí sería el sustituto para mantener los músculos activos y tonificados. El resultado depende de las expectativas de cada paciente que previamente en la visita valoraremos.

¿Y el moldeado?

Si, EVOLVE permite moldear la figura.

¿Conseguiríamos acabar con los brazos descolgados? ¿Cómo?

Con EVOLVE conseguimos mejorar la flacidez de los brazos y fortalecer la musculatura de éstos, con lo que conseguimos unos brazos más tonificados y una piel más firme. ¿Cómo? Combinando ambas tecnologías EVOLVE TONE para musculación y EVOLVE TITE para el tensado de la piel.

¿Puede ayudarnos con el mommy make over? ¿Cómo y en cuánto tiempo?

Sí, puede ayudarnos, pero no sustituirlo. Después de realizar la cirugía del mommy make over se puede realizar los tratamientos con EVOLVE como mantenimiento y mejoría de los resultados. Además, a partir de la sexta semana sexta del post parto se puede empezar a acelerar la recuperación abdominal y fortalecer los músculos del abdomen después de dar a luz con Evolve Tone. Para ello utilizamos programas cortos y suaves, para ir tonificando los músculos rectos del abdomen poco a poco, que tanto han sufrido durante el embarazo.

¿Cuándo pueden empezar a realizarse este tratamiento?

Cada paciente es único, por tanto, en casos que no haya ninguna patología que impida comenzar con el tratamiento EVOLVE, se realiza la primera sesión después de la consulta de valoración, donde el paciente previamente nos informa de la anamnesis. En casos postquirúrgicos es el médico quien valorará la situación del paciente y dará luz verde para iniciar el tratamiento con EVOLVE.

¿Cuándo vemos los primeros resultados?

Los resultados se observan de manera progresiva, si el paciente cumple con todas las pautas que se le han marcado en la visita, en transcurso de 2 semanas ya se observan mejoras considerables.

¿Cuál es el protocolo para optimizar los resultados?

Reiteramos que los protocolos que se marcan a los pacientes son personalizados, ya que no hay un paciente igual al otro. Por tanto, lo que para uno puede ser efectivo, para otro paciente no lo es. La tecnología EVOLVE sólo trabaja dentro de los parámetros de medicina estética y no puede ser aplicada de manera arbitraria, el protocolo lo marcará el especialista.