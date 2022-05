¿'Beauty lover'? Esto es para ti.

SANDRA GONZÁLEZ | WOMAN.ES

Hace aproximadamente un par de años, surgió una nueva locura 'beauty' que no llegó a ser del todo aceptada por el público en general (a pesar de su funcionalidad) porque parecía algo "excéntrico"... Hablamos de las neveras. Y es que, además de guardar alimentos y bebidas en ellas, este refrigerador no puede faltar en nuestro tocador porque será el responsables de mantener en buen estado nuestros productos de belleza. Sí, sí, como lo estás leyendo...

Probablemente ya hayas escuchado hablar del papel de las neveras en el mundo 'beauty', ya que además de ser una tendencia que se ha hecho viral en redes sociales, es uno de los mejores secretos de belleza de 'celebs' como la mismísima Kendall Jenner.

En concreto, las neveras en versión mini son las que están arrasando entre las 'beauty lovers' porque no solo alargan la vida de determinados cosméticos sino que mejoran su función y efectividad.

Uno de los trucos que todas seguimos en la redacción gracias a los consejos de nuestra editora de belleza, Patricia Álvarez-Palencia, es el de guardar el contorno de ojos en el frigorífico con el fin de que sea más efectivo y de que desinflame la zona de manera instantánea (y créenos... ¡funciona!).

Efectivamente, las bajas temperaturas ayudarán a que las fórmulas de nuestros cosméticos se mantengan intactas y a que estos duren más. Pero, ¿cuáles son los productos que podemos meter en estas neveritas?

- Todos aquellos que tengan ingredientes activos para el cuidado de la piel, como es el caso de la vitamina C o el retinol, ya que se recomienda guardarlos en un lugar fresco y oscuro porque la luz del sol y el calor hacen que puedan descomponerse y, por tanto, perderán efectividad.

- Los contornos de ojos, como te veníamos diciendo, tienen un efecto descongestionante para bolsas y ojeras que mejora con las bajas temperaturas.

- Las mascarillas (ya sean 'antiaging', tensoras, refrescantes...) potenciarán sus beneficios si las guardamos en la nevera.

- El tónico, como sabes, replica el efecto que tiene el agua fría sobre tu rostro por la mañana y su efecto es inmejorable si está recién sacado de la nevera. Aunque pueda darte pereza, tu piel te lo agradecerá.

- Y, por último, los bálsamos labiales, especialmente cuando llega el verano, es 100% recomendable guardarlos en la nevera para que no se derritan y conserven todas sus propiedades hidratantes.

La firma de accesorios y belleza You Are The Princess ha lanzando un refrigerador que tenemos que confesar que nos ha conquistado porque además de ser monísimo (porque tiene un diseño pre-cio-so en color rosa y, además, incluye 'stickers' para personalizarla a nuestro gusto).

En concreto, hablamos de Beauty Cooler, que tiene un tamaño de 25x19,5x27 centímetros y una capacidad de 8 litros, por lo que cuenta con un tamaño superpráctico para poder tenerlo incluso en nuestro dormitorio. Y está disponible por 49,95 euros en la web de la firma.

Y, sí, además nos parece el mejor regalo de amigo invisible porque acertarás seguro. En Woman.es hemos hecho una selección de las mini neveras más top del mercado para que elijas la que va más contigo. ¿Con cuál te quedas?