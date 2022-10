La polución es perjudicial, no sólo para nuestros pulmones y nuestro cuerpo, sino también para nuestra piel. ¿Cómo podemos protegerla de sus efectos nocivos? Hay pequeños trucos que pueden salvar nuestra piel. Anótalos todos.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

La polución es mala para la piel y son muchos los estudios que lo prueban. Arrugas, manchas, signos de envejecimiento... A menudo la polución puede no ser la causa directa de estas afecciones, pero puede agravarlas en parte. Y es que, el rostro es una parte muy delicada del cuerpo y, como tal, debe protegerse en todo momento, no sólo en verano. Las personas que viven en zonas más aisladas, como el campo, no tendrán que luchar contra los efectos de la polución en su piel, pero para todas las demás que viven en las grandes ciudades o cerca de ellas, he aquí nuestros 5 remedios para proteger la piel de los efectos de la contaminación.

1. Limpiar y desmaquillar

La limpieza del rostro no sólo es importante para eliminar las células muertas de la piel o los restos de maquillaje. Si eres una persona que no se maquilla y sólo se lava la cara con agua, puede que no estés actuando en profundidad contra los restos de polución que se depositan en tu cara todo el tiempo, ¡incluso por la noche! Haz una comprobación rápida: pasa un algodón empapado en tónico o agua micelar cuando llegues a casa después de un día de trabajo (y no lleves maquillaje). Si sale negro, por desgracia, es la contaminación: un enemigo invisible pero muy insidioso, incluso para la piel. Por eso, limpiar a diario el rostro de impurezas, te dará inmediatamente tono y luminosidad a la piel.

2. Productos específicos

La elección de los productos para el cuidado de la piel, y de los cosméticos en general, debe hacerse con cuidado, echando siempre un vistazo a la lista de ingredientes. Es mejor evitar los productos que contienen petrolatos, parafina y vaselina. En cambio, puede ser útil aplicar cosméticos que contengan vitaminas A, C, E y ácido hialurónico, porque ayudarán a que la piel se mantenga elástica y radiante.

3. Hábitos saludables

La piel también se cuida desde dentro, eligiendo cuidadosamente lo que se come y siguiendo un estilo de vida saludable. El alcohol, el tabaquismo y la comida basura empeoran la piel, haciéndola envejecer prematuramente. En cambio, el consumo de frutas y verduras frescas de temporada proporciona al cuerpo y a la piel las vitaminas necesarias para garantizar una piel sana, flexible, suave y brillante. Hacer deporte e incluso dar largos paseos al aire libre (cuando se puede) ayuda a la salud y, en consecuencia, al bienestar de la piel.

4. Protección solar

Uno de los principales factores de envejecimiento prematuro de la piel es el sol con sus rayos UV. Muchas veces las personas que viven en la ciudad suelen pensar erróneamente que no necesitan protección solar a diario, como los que viven junto al mar o en la montaña, y nada más lejos de la realidad. Los rayos del sol siguen siendo dañinos en los meses de frío, y aunque es cierto que en verano son más fuertes, es importante llevar protección solar durante todo el año. Además, si vivimos en la ciudad, la combinación de rayos UV y polución agrava aún más la situación y daña la piel en profundidad.

5. ¡Sí al maquillaje!

Puede parecer extraño, pero el maquillaje es en realidad un remedio muy eficaz contra la polución. De hecho, gracias a su fórmula, la base de maquillaje crea una auténtica barrera que protege la piel de los agentes atmosféricos externos. Y es que, como el rostro es la única parte del cuerpo que siempre llevamos al aire en cualquier circunstancia, el maquillaje hace las veces de 'vestimenta' para proteger el rostro de la polución y demás inclemencias del tiempo.