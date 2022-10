La presentadora ha desvelado de qué manera logra que siempre luzcan tan gruesas y tupidas.

María Aguirre

"Qué horror de cejas", "¿Cómo te pueden gustar esas cejas?, "Esas cejas me recuerdan al hombre lobo", "Creo que has perdido la noción de la realidad cejil", "No consigo entender por qué llevas esas cejas así"... estos son solo algunos ejemplos de los mensajes que Cristina Pedroche ha recibido en las últimas horas a través de su perfil de Instagram. Un sinfín de inmerecidas críticas hacia el aspecto de esta parte del rostro de la presentadora a las que ella misma ha querido responder con un video en sus stories. "Las llevo yo, son mis cejas y si me gustan, pues ya está", ha sentenciado.

De hecho, al hilo de los comentarios de sus haters, la colaboradora de Zapeando ha aprovechado para comparar la manera en la que lucen sus cejas ahora a como lo hacían hace unos años cuando empezó en televisión. "Eso si que era deprimente", ha dicho entre risas la vallecana mirando a cámara. "¿Por qué tenía esas cejas?¿En qué momento alguien me engañó para tener esas cejas? ¡Si a mi siempre me han gustado gruesas", ha continuado diciendo al recordar una imagen suya en la que se aprecia que, efectivamente, antes eran mucho más finas y perfiladas.

"Estoy bastante orgullosa de haberlas tenido así y tenerlas ahora como las amo", ha afirmado Cristina Pedroche, quien por cierto ha desvelado cómo ha conseguido transformarlas por completo en este tiempo y cómo logra mantenerlas con la apariencia actual.

"No me he hecho micropigmentación ni nada, solo las he dejado crecer y asalvajarse", ha explicado la presentadora sobre el cambio que ha experimentado, quien reconoce que además de rellenar a diario los huecos con lápiz cuando se maquilla, para potenciar aún más el grosor de las cejas sí que se somete cada cierto tiempo a un tratamiento llamado Brow up.

Este laminado de cejas consiste en aplicar una loción alisadora y fijadora en las cejas que estira por completo el vello creando así el efecto de la aplicación de un gel fijador, de manera que se puedan peinar fácilmente hacia una dirección y logren un aspecto mucho más tupido. Un tratamiento semipermanente que no duele, tampoco es invasivo y que permite utilizar también tinte para potenciar aún más el grosor y la densidad.

Esta alternativa al microblanding está especialmente recomendada a quienes tengan cejas muy delgadas y claras que deseen ganar algo de textura y aumentar su espesura y los resultados suelen durar unas seis semanas.