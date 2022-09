La crema antiarrugas de Paula Echevarría que además prolonga el bronceado

La actriz ha compartido con sus seguidoras cuál es su secreto para tener una piel siempre hidratada, tersa y llena de luz.

Julia García

Una de las preguntas que más le hacen a Paula Echevarría sus seguidoras es, sin duda, cómo hace para presumir de piel dorada durante todo el año. Es cierto que utiliza como nadie la moda a su favor en este sentido porque sabe elegir muy bien qué prendas potencian ese efecto, pero no hay que olvidar que la cosmética tiene mucho que decir en esto.

Ya desveló hace tiempo la actriz cuál era la rutina que seguía para preparar su piel las semanas antes de que arranque el verano que consistía en exfoliar, aplicar un activador de bronceado justo antes del uso de protector solar y posteriormente recurrir a un aceite que nutre y es es capaz de aportar brillo. Pero ahora ha confesado cuál es el producto que utiliza para que su rostro también consiga retener el tono adquirido durante las sesiones de playa y piscina.

"Esta crema hidratante de cara de Atashi, no se si os la habré enseñado alguna vez, porque la llevo utilizando bastante tiempo la verdad, además ya sabéis que Atashi Cellular Cosmetics es una de mis marcas de cabecera que junto a la DD Cream no puedo vivir sin ella. Es un antioxidante, un antiedad y además, a mi me funciona como aftersun porque noto que se me prolonga bastante el bronceado", ha confesado la asturiana en los stories de Instagram mostrando el que se ha convertido en un básico de su neceser beauty.

Según ha explicado Paula Echevarría, este cosmético "tiene una textura súper jugosa y te deja la piel bonita, jugosa, luminosa, sin ir como una bombilla. Tiene un montón de ingredientes naturales, el arándano rojo, la uva negra de borgoña, ácido hialurónico, vitamina C, vitamina E. Además, de aftersun es un aliado para luchar contra el fotoenvejecimiento, así que os la recomiendo".

Aunque lo consigue de manera asombrosa como reconoce la jurado de Got talent, el objetivo principal de esta crema no es el de prolongar el moreno sino el de hidratar, proporcionar mayor elasticidad de la piel y un efecto calmante, además de reparar los daños causados por la polución y la radiación solar. Pero, sobre todo, es un antiarrugas de lo más eficaz especialmente recomendado para las pieles secas y sensibles que conviene aplicarlo por la noche con el rostro limpio y tonificado cuyo precio es de unos 40 euros aproximadamente en su versión de 50 ml.

Esto, unido al contorno de ojos que ya reveló se había vuelto su favorito por su efecto lifting instantáneo –"mis patas de gallo y ojeras están encantadas con él", afirmó– forman parte del ritual de belleza que Paula Echevarría sigue a diario para mostrar siempre esa envidiable piel que tanto admiramos.