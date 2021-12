Cosmética sólida: descubre por qué ya no podrás vivir sin ella

Es respetuosa con el entorno (no contiene agua, no viene en plástico). Dura mucho más que la versión tradicional y es más práctica. Además, no para de sofisticarse. Descubre todo lo que te ofrece la opción beauty más ecosostenible.

Cristina Martín Frutos | Woman.es