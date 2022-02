Cómo eliminar las ojeras

Afectan a todas las edades y son unas de las principales preocupaciones estéticas de las mujeres. Te damos las respuestas a las preguntas clave.

Olga Tarín

¿Qué provoca el cansancio en la mirada? Hay huellas de cansancio que se solucionan con descanso, pero el problema son los rasgos que provocan aspecto de estar cansada, incluso recién levantada, como las ojeras pronunciadas, los párpados caídos y el propio paso del tiempo.

¿Por qué se produce? Los ojos es la zona en la que antes se nota el envejecimiento, debido a que los rodea una piel extremadamente fina, que se deshidrata con gran facilidad y pierde elasticidad.

Las ojeras no son solo un problema de edad. No, hay chicas muy jóvenes que ya las tienen, aunque se van pronunciando con la edad. Hay que aclarar que la ojera es la concavidad que se forma bajo el ojo, no el tono marrón o azulado. Esto es un problema de melasma.

¿Tienen solución las ojeras? Sí, el ácido hialurónico de baja reticulación es seguro, y lo que mejor funciona para rellenar el hueco de la ojera. Como siempre, la buena práctica es clave. Yo aplico la filosofía de menos es más: inyecto dosis mínimas y lo hago en dos partes, prefiero quedarme corta y retocar, porque esta zona tiende a retener líquidos.

¿El tono azulado? La piel tan fina del contorno hace que se transparente. Yo recomiendo tratarlo con un peeling químico si es melasma o con un láser específico si la intensidad del color se debe a fotoenvejecimiento.

LAS MEJORES CREMAS DE CONTORNO DE OJOS PARA BOLSAS Y OJERAS

Si tu principal preocupación son las ojeras de tono más bien azul (no las pigmentadas marrones, que mejoran con despigmentantes), no desdeñes la posibilidad de comprarte un corrector de ojeras discreto y taparlas.

Para que, día a día, puedan mejorar, usa contorno de ojos que tenga ingredientes como la vitamina K oxidada, la cafeína y plantas como la árnica y el gingko biloba.

Si tiene algo de color tipo maquillaje, mejor, porque así tapa mientras actúa. Si su textura es fría o se aplica con algo frío, mejor aún, porque ayuda a despejar la mirada.

Si lo que te mata son las bolsas (por retención de líquidos), suma a tus buenas costumbres recién aprendidas una crema para el contorno de ojos que en la fórmula lleve ingredientes que ayuden a descongestionar, como la cafeína o los péptidos y plantas como el hamamelis, la manzanilla o la caléndula.

Es importante que vengan en una fórmula lo más fluída posible –no cremosa ni tipo ungüento- para no saturar y que la bolsa se hinche más aún. Que tengan un cabezal frio de masaje sería la guinda del pastel, ya que a los activos les ayuda mucho cierto masaje para drenar la zona.

Un kit de acción 24 horas anti-ojeras con un precio estupendo

Este Kit Antiojeras de Sesderma, marca que tiene una relación calidad-precio excelente, contiene dos cremas para el contorno de ojos que se complementan.

Por un lado, Glicare (que se usa por la mañana) descongestiona e hidrata para aliviar los signos de fatiga al levantarse: ojeras, ojo hinchado, arruguitas marcadas, etc.

Por otro lado, Angioses, que se usa al acostarse para que actúe mientras duermes, incluye ingredientes encapsulados en nanosomas (para que lleguen mejor a donde tienen que llegar) que trabajan para mejorar la circulación, reforzar los capilares sanguíneos –que, si se rompen menos, causarán menos mancha azul- y facilitar la reabsorción de esa sangre, previniendo que aparezcan más ojeras y tratando las ya existentes.

Un contorno de ojos de lujo, multi-función anti-bolsas y anti-ojeras ¡con descuento!

CLARINS Multi-Active Yeux lleva dos plantas que ayudan a prevenir y corregir los signos del cansancio: cardencha y castaño de Indias.

Su acción antiojeras y bolsas se suma a otra, que es alisar las primeras arrugas. Si lo usas, notarás cómo despeja al instante porque la textura es gel-crema muy refrescante y además el tubo incorpora un aplicador metálico ultra frío que hace también su función descongestionante.

¿Te has dado cuenta que tiene forma de plancha? Pues aprende a usarlo correctamente y conseguirás alisar la zona cada mañana. ¿Cómo? Realizando presiones desde ángulo interno al ángulo externo del ojo, después de aplicar la crema por la zona con la yema de los dedos. Si este contorno de ojos duerme en la nevera, mejor.

Para usar de noche y levantarte como una diosa

Si eres de las que van muy rápido por la mañana y son incapaces de ir más allá de la crema hidratante, pero se dedican un rato antes de ir a dormir, este es tu producto anti-ojeras.

Se llama KIEHL’S Midnight Recovery Eye y, con el uso noche tras noche, ayuda a renovar la zona de los ojos gracias al extracto de rusco, aceite esencial de lavanda y aceite de onagra.

¿Qué hace? Combatir el mal aspecto de las ojeras y hacer que no haya tanta hinchazón de los ojos al despertar. Y, tranquila, como está formulado para usarse mientras duermes, no te levantarás como un besugo, al contrario.

Gel refrescante y accesorio de masaje para quitar cara de cansada

FENTY BEAUTY Flash nap es un producto creado por la cantante Rihanna que, como su nombre indica, te deja como si te hubieras dormido una siesta instantáneamente.

Si al mirar el precio te extraña, que sepas que el kit incluye la crema contorno de ojos y un masajeador que podrás usar siempre.

El producto es textura gel e ilumina y alivia gracias a, entre otros ingredientes, el castaño de Indias (ayuda a reducir las bolsas) y extracto de árbol de seda persa que ayuda a combatir los signos de fatiga y envejecimiento alrededor de los ojos.

¡NUEVO! Composición increíble y un precio buenísimo

L’ORÉAL PARIS lo llama sérum de ojos, debe ser porque viene hasta arriba de ingredientes.

Veamos: Revitalift Filler con Ácido Hialurónico promete hidratar intensamente y rellenar las líneas alrededor de los ojos, al tiempo que corrige las ojeras.

¡Ojo si tu drama son las bolsas! Este no es tu producto. Cuando veas el dosificador no te agobies, te contamos cómo se usa: se aplican 2 ó 3 gotas sobre la piel limpia y seca y se pasa el triple roll-on de efecto frío.

Primero desde el ángulo interno del ojo hasta la sien, en pequeños círculos y luego por el párpado en movimientos alisantes. Lleva ácido hialurónico para hidratar y cafeína para reducir ojeras.

El contorno de ojos que más recomiendan los farmacéuticos

Seguramente si el tema de las ojeras y las bolsas te preocupa, hayas oído hablar de este contorno de ojos. Se llama K-Ox Eyes y es de ISDIN.

Lo recomiendan muchísimos farmacéuticos porque es realmente eficaz. Además de un aplicador cerámico de efecto refrescante, sus ingredientes son una bomba para la mirada cansada: Vitamina K Óxido (que disminuye el color morado o pigmentado), un complejo llamado Eyeliss que ayuda a prevenir y combatir las bolsas, además de ácido hialurónico que aporta hidratación, restaurando la elasticidad de la piel y suavizando las líneas de expresión.

Contorno de ojos que atenúa (y previene) las ojeras con un punto de color

ENDOCARE Radiance es un contorno de ojos antiojeras con color que está teniendo un éxito alucinante.

Su composición, súper completa (que incluye vitamina C, niacinamida y ácido tranexámico), promete atacar por varios frentes la ojera de origen vascular para, con su uso continuado, ir mitigando su apariencia y aportar más luminosidad.

Además, para redondear, tiene un sistema anti-edema para reducir bolsas y ojeras y un complejo antioxidante para que el problema no vaya a más. Pueden usarlo ojos sensibles.