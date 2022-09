¿Grano a la vista? Estos productos salvavidas acabarán con él

Evidentemente, nunca es buen momento para tener una espinilla, pero hay días que necesitarías poder borrarla del mapa. Hacer que se esfume en segundos es misión imposible, sin embargo hay cosméticos que actúan en la diana, disimulan el granito y aceleran su desaparición.

Cristina Martín Frutos | Woman.es

Una cena; una cita; una boda o una entrevista de trabajo. Necesitas verte mejor que nunca y, de repente, te sale un granito. Parece que llevaba días esperando a que tuvieras esa ocasión especial para hacer acto de presencia. De hecho, esta época del año, justo cuando ya llevas una semana de vuelta a la rutina, es especialmente proclive a los pequeños brotes de acné. Y no hace falta que tengas la piel especialmente grasa. Desde La Roche-Posay nos explican que junto con los desequilibrios hormonales y la predisposición genética (que se da en un 50% de los casos), existen muchos otros factores que pueden desencadenar la aparición de granos. El tabaco, una alimentación desequilibrada -ojo, no con productos específicos como el chocolate, sino con, por ejemplo, ultraprocesados-, el estrés, ciertos medicamentos o el uso de cosmética inadecuada son algunos de los más importantes. Cuando suceden, la piel se altera y produce más grasa de la habitual obstruyéndose algunos poros.

Lo cierto es que una vez que ya ha aparecido -o han aparecido, porque es frecuente que sean dos o tres juntos-, estos granitos tienen difícil solución. Lo sabes tú y celebrities como Kendall Jenner, Taylor Hill, Brie Larson o Ruby Rose, que lo han contado en alguna ocasión. Lo primero que tienes que hacer es resistir la tentación y no tocarlo. Mucho menos, explotarlo. Por antiestético que resulte, manipular una espinilla solo hará que vaya a peor y tarde más en desaparecer. Existen trucos muy útiles para camuflarlos, pero, además, la cosmética también cuenta con soluciones más que interesantes. Son las conocidas como fórmulas SOS, ya que actúan de forma localizada sobre el grano acelerando su proceso madurativo. De este modo, eliminan la molestia, calman la zona y hacen que su desaparición sea más rápida de lo normal. En este saco de productos salvavidas encontrarás parches hidrocoloides (parecidos a los de los herpes o las ampollas de los pies), pastas secantes y cremas en textura ultra ligera con activos queratolíticos. Este 'palabro' significa que "deshace la capa córnea, que es la más superficial de la piel, y por tanto la suaviza y disminuye su grosor", traduce Fátima Rivas, de Farmacia Gómez-Ulla y colaboradora de Bioderma. Entre esos ingredientes, el ácido salicílico se lleva la palma. El resultado de esa acción queratolítica se ve en una mejor textura de la piel y en una limpieza del poro, lo que, en última instancia, hace que el granito se vea menos.

Otros activos que funcionan para estos casos son el aceite de árbol de té, con acción secante; el ácido mandélico, que elimina las posibles marquitas posteriores y la niacinamida, que además de calmar tiene una importante acción antinflamatoria y seborreguladora. Además, muchos de estos productos contienen también activos específicos que luchan contra la bacteria desencadenante del acné. De hecho, como explica el dermatólogo José Luis López Estebaranz, director de DermoMedic y colaborador de Bioderma,, "los excipientes en productos para personas con acné deben adaptarse a las características de la piel acneica y no ser comedogénicos, preferiblemente emulsiones o cremas evanescentes, que no irriten y con un ph no muy acido". Por esa razón es importante que si tu piel es propensa a los brotes de granitos, o te encuentras en un momento que es así, elijas productos de líneas específicas (incluso, existen marcas especializadas como Acnemy) para este tipo de pieles.