¿Cómo tiene que cambiar tu rutina de belleza en otoño? Todo lo que incluir y dejar de hacer

Desde el cabello hasta el maquillaje y el cuidado de la piel, una buena rutina de belleza nos facilita el día tras día y hace que le saquemos todo el partido a nuestra materia prima. ¿Quieres saber cómo debes modificar la tuya con la llegada del otoño? Atenta.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Los días se acortan, el aire vuelve a ser fresco y las temperaturas mucho más agradables que meses atrás. Para muchos, el otoño es la estación más bonita del año, y aunque puede ser un poco melancólica porque pasamos de los viajes y el ocio veraniego, a la calma y la rutina, ahora que volvemos a pasar más tiempo en casa, por fin podemos dedicarle los mimos necesarios a nuestra piel, nuestro cuerpo y nuestro cabello.

Pero, ¿qué necesita realmente la piel durante el cambio de estación? ¿Y qué hay del cuidado del cabello? Al fin y al cabo, no sólo nuestra mente debe acostumbrarse a la nueva estación, sino también nuestro cuerpo. ¿Qué rutina de belleza es la mejor en esta época del año? Te damos los mejores consejos de cuidado para la temporada de frío.

Prepara tu piel para el invierno en otoño

Debido a las condiciones climáticas, nuestra piel tiene necesidades completamente diferentes durante la temporada de frío, porque la bajada de temperaturas hace que produzcamos menor cantidad de sebo, y por lo tengo necesitemos más ayuda para mantener los niveles de hidratación. A esto hay que sumar el efecto de la calefacción, que al tratarse de un aire muy seco, provoca una mayor pérdida de humedad. Por eso, antes de que lleguen las temperaturas invernales, el otoño es el momento ideal para preparar la piel para el invierno.

Lo más importante es reforzar la barrera cutánea con suficiente hidratación (no solo vale usar la hidratante habitual). Esto puede hacerse con un aceite rico para el cuidado de la piel, como el escualeno, una mascarilla hidratante o un sérum específico que aporte un extra de hidratación.

Manos bien cuidadas con dos cremas diferentes

Si hay un producto del que no se puede prescindir en otoño, ese es sin duda la crema de manos. Porque a bajas temperaturas, la piel de las manos es la que más rápido se reseca. Sin embargo, no debemos tener sólo una crema a mano, sino dos diferentes: una loción y un bálsamo para las manos.

¿Por qué? Simplemente, porque durante el día necesitamos un cuidado ligero que se absorba rápidamente mientras que por la noche lo que queremos es cuidarlas con cremas untuosas.

El mejor truco antienvejecimiento: utilizar también SPF también en otoño

El verano está llegando a su fin y la crema solar vuelve al armario. ¡No tan rápido! Porque tampoco debemos renunciar por completo a la protección solar en otoño. Aunque la radiación UV disminuye su intensidad en otoño y es bastante improbable que se produzcan quemaduras solares, los rayos UVA siguen siendo peligrosos, y provocan un envejecimiento prematuro de la piel. Así que para evitar las arrugas es necesario aplicar protección solar todos los días del año.

Lavarse menos el pelo

Mientras que en verano teníamos que lavarnos el pelo casi todos los días por el calor y los baños en la playa y la piscina, ahora en otoño volvemos a ahorrar tiempo en el cuidado del cabello. Porque no sólo disminuye la producción de sebo en la cara, sino también la del cuero cabelludo. Esto significa que nuestro cabello no se engrasa tan rápidamente y tenemos que lavarlo con mucha menos frecuencia. Sin embargo, cuando te duches, asegúrate de no abrir el agua demasiado caliente para no resecar el cuero cabelludo. Es mejor aclarar el cabello con agua tibia (o fría si te atreves) después del champú.