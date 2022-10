Rutina de belleza para novias: los tratamientos y trucos que funcionaron para mi boda

Estos son los pasos que seguí para lucir la mejor versión de mi piel, mi pelo y mi sonrisa el "día B".

FÁTIMA GARCÍA

El día de mi boda quedó atrás. Muchos meses de preparación y ya veo desde la distancia y como una nebulosa todo lo que ocurrió aquel día. Es cierto todo lo que nos cuentan: va a pasar muy rápido, vas a ser consciente de poco de lo que allí ocurra y vas a necesitar varios días para procesarlo todo ya que los acontecimientos suceden a tal velocidad e intensidad que el cerebro no es capaz de asumirlo con normalidad.

Por todo ello, es de suma importancia que toda novia disfrute el proceso, los pasos a través de los cuales se dirige al "día B" del modo en el que desea. Entre todos ellos, la forma y los tiempos en los que cuidé mi piel, mi pelo y mi sonrisa hasta el día de la boda fueron la clave para resplandecer (sin quitarle mérito a la felicidad que sentía cada segundo y que se proyecta en la cara, por supuesto). He de subrayar que adentrarme en esta rutina de belleza, ser constante y obtener resultados incluso por encima de mis expectativas ha conseguido que quiera seguir adoptándola en mi vida diaria y dedicar un porcentaje de mis ingresos a tratamientos que bien merecen la pena.

Si bien es cierto que estos tratamientos se adaptan a las circunstancias de partida que tenga cada novia (bajar peso y volumen, mejorar la hidratación de la piel, eliminar manchas, conseguir luminosidad en el cabello...), yo buscaba eliminar acné estacional, limpiar e hidratar mi piel posteriormente, una bajada de volumen corporal, limpieza y blanqueamiento dental, hidratar mi pelo, manicura y pedicura.

He de admitir que yo no comencé a tomármelo en serio con demasiado margen de tiempo. El verano seguía su curso y la fecha de la boda se veía aún algo lejana. Los expertos recomiendan empezar con unos tres meses de antelación. Eso sí, todo depende de si los objetivos de la novia son a corto, medio o largo plazo. En cualquier caso, para mí todo comenzó cuando sufrí un brote de acné estacional en la cara por la exposición al sol cuando faltaban apenas dos meses para la fecha marcada en el calendario. No te niego que hubo un momento de histerismo al no saber si esos granitos desaparecerían o no para el "día B". No obstante, me puse manos a la obra y confié en el poder de una buena rutina de belleza acompañada de los productos adecuados. Y así fue cómo lo conseguí:

Eliminación de acné estacional, limpieza e hidratación facial

Así pues, me hice con el limpiador de rostro de uso diario , el tónico y la crema solo en los granitos. Truco: ubica sobre el lavabo una botellita con agua de mar para aplicar sobre el rostro varias veces al día y ayudar a secar los granitos. He de decir que en menos de dos semanas siguiendo esta rutina conseguí volver a tener un rostro sin rastro de acné. Eso sí, como mi piel andaba algo seca tras este proceso, tocaba hidratarla al máximo. Fue entonces cuando inicié varias sesiones de radiofrecuencia Indiba facial para regenerar y mejorar la calidad de mi piel y conseguir un efecto flash efecto buena cara. Dos sesiones espaciadas unos quince/veinte días fue suficiente para conseguir el efecto deseado.

Acompañé la radiofrecuencia con una limpieza facial con extracción y un tratamiento de vitamina C que actúa como antioxidante, regenerador, hidratante e iluminador.

Bajada volumen corporal

Quise focalizar en la zona del abdomen y flancos y acompañé el habitual ejercicio físico con cinco sesiones de Deep Slim cada quince días. Se trata de una aparatología fabricada y patentada en España que permite eliminar grasa de estas zonas rebeldes sin efectos secundarios.

Limpieza y blanqueamiento dental

Para este paso confié en Eugenia Cervantes Clínica Dental donde son artistas de la sonrisa y, gracias a su delicadeza y profesionalidad, consiguieron que mis dientes alcanzaran un tono natural en apenas dos visitas hasta dos semanas antes de la boda por si la sensibilidad dental hace acto de presencia (queremos poder comer y beber con total tranquilidad en nuestra boda).

Hidratación de pelo

Realicé un tratamiento intensivo las semanas previas con la línea de L'Oreal Professionnel Curl Expression tanto con champú como con mascarilla hidratante.

Manicura y pedicura

Yo opté por ejecutarlas el día de antes y así relajarme durante el proceso. Es una fórmula que funciona y permite que estén intactas el día en el que todo ha de brillar.