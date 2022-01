Belleza holística: 3 consejos para reconectar contigo misma

¿Sabes lo que es la belleza holística? Te damos algunos consejos para incorporarla a tu rutina diaria de cuidado de la piel.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Desde hace algún tiempo, todo el mundo habla de la belleza holística. Pero, ¿qué es realmente y en qué consiste? Empezamos por su significado etimológico. La palabra griega 'holos' significa completo, esto significa que la belleza holística corresponde a una visión de la belleza de 360º. Y es que, la belleza por si sola no puede existir si no prestamos atención al cuerpo, la mente y el alma al mismo tiempo. ¿O acaso has visto a alguien que no se quiera y se cuide a sí misma y esté en su mejor momento?

Para adoptar la belleza holística de la mejor manera posible, te dejamos aquí tres de nuestros consejos favoritos. Fáciles de aplicar y accesibles para todo el mundo, que te ayudarán a reconectar contigo misma.

1. Gimnasia facial durante los tratamientos

Por la mañana y por la noche, sigue tu rutina habitual de cuidado de la piel pero en lugar de hacerlo aplicando tus productos de cualquier manera, incluye un poco de gimnasia facial (o yoga facial) en la ecuación. Además, es el momento, si todavía no lo has hecho, de empezar a utilizar herramientas como los rodillos faciales o el gua-sha tras aplicar tus cosméticos, para favorecer su absorción y ayudar as mejorar la firmeza de tu piel. Este paso relajará tus músculos, tonificará tu piel, rellenará las líneas de expresión, pero sobre todo, cuidará de ti misma. ¿Tentada?

2. Utilizar productos de cuidado de la piel a base de lavanda por la noche

La belleza holística consiste en cuidar el cuerpo, pero también la mente. Para combinar ambas cosas, nada mejor que los productos para el cuidado de la piel a base de lavanda. Utilizados por la noche, antes de acostarse, tendrán múltiples beneficios, ya que se trata de una plata conocida por ayudar a regenerar las células de la piel y tiene el poder de calmar el sistema nervioso.

Cosmética con lavanda para acabar tu rutina de noche muy relajada Ver 10 fotos

3. Encontrar los complementos alimenticios adecuados

Como decíamos antes en nuestro artículo, la belleza holística tiene una visión global de la belleza, tanto del exterior como del interior. De ahí la importancia de tomar complementos alimenticios adaptados a las necesidades de nuestro cuerpo para sanar nuestra piel desde el interior.