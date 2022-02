Las expertas en belleza son adictas a este aparato que promete terminar con las arrugas

Están todas enamoradas de la nuevo Foreo 'Bear', el gadget 'beauty' más buscado del momento.

UXÍA B. URGOITI

Seguro que ya no necesitas que te digamos que invertir en belleza es siempre una buena idea. Nosotras somos muy fans del mundo 'beauty' y no nos saltamos ni un solo paso por la mañana y por la noche de nuestra rutina. Por eso, descubrir un nuevo aparato que haga más efectiva estas normas que seguimos, es una buenísima noticia y no paramos hasta poder probarlo. Pero esta buena nueva herramienta viene, además, de la mano de una de nuestras marcas favoritas, la sueca FOREO. Ya somos adictas a sus sistemas de limpieza Luna, y ahora estamos seguras de que nos vamos a enamorar de su nuevo producto, al que han llamado BEAR.

Esta vez no se trata de un aparato que te ayuda a limpiar con más profundidad tu rostro, sino que lo que hace es ponértelo en forma. Las expertas de belleza hablan todo el rato del que ya se ha convertido en el dispositivo tendencia del momento, como 'tu entrenador personal para la cara'. ¿Por qué? Porque es el encargado de ejercitar los 65 músculos que tenemos en el rostro y el cuello, o, lo que viene a ser lo mismo, conseguir que nuestro rostro hace el deporte que el resto del cuerpo, por lo menos en nuestro caso, no hace.

Nada más leer las instrucciones de la BEAR, te das cuenta de que tienes que seguir una planificación de entrenamientos, va a ser tu personal trainner facial desde el mismo momento en que lo abres. Si cuando comienzas con un deporte, lo haces poco a poco para ir subiendo con la intensidad, lo mismo ocurre con este dispositivo, pudiendo elegir también rutinas más cortas o largas según el tiempo que tengas. Eso sí, todo con ayuda de un gel conductor, en textura jelly, que puede ser uno que tengas en casa o el que te recomienda la marca, que es FOREO.

Este aparato funciona gracias a las microcorrientes y pulsaciones T-Sonic, que tonifican y definen las zonas del rostro a la vez que tensa la piel. O lo que es lo mismo, un efecto lifting, que hasta que llegó a nuestro poder, solo podíamos conseguir en los centros de belleza.

La apariencia de BEAR te conquista, es monísima. Está hecha en silicona en un llamativo color fucsia, y posee dos bolitas plateadas en la parte superior que son las encargas de transmitir las microcorrientes cuando contactan con la piel. Tranquila, que suena un poco fuerte y en un principio piensas en electricidad y calambres, pero no tiene nada que ver, el dispositivo tiene un sistema antichoque que garantiza la seguridad, puedes regular la intensidad a tus necesidades y gustos a través de la aplicación y la sensación es supergustosa. Termina siendo un masaje relajante y maravilloso al que creo que me he hecho adicta.