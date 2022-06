¿Tienes acné, rosácea, poros dilatados o manchas? Buenas noticias, el ácido azelaico ayuda a mejorar la calidad de la piel (incluso en verano). Blanca Padilla ya lo sabe

Carmen Lanchares

Cada vez se habla más de la calidad de la piel, como sinónimo de salud y belleza cutáneas. Y en este terreno de juego, el ácido azelaico se ha revelado como un gran aliado para mejorar la textura, el tono y la luminosidad de la piel. Viejo conocido de los dermatólogos, este ingrediente, menos célebre que otros compañeros de banquillo, como la vitamina C, el ácido hialurónico o el retinol, es un gran centrocampista cuando se trata de ganar el partido a las irregularidades de la piel. Eficaz, versátil y de alta tolerancia, este ingrediente empieza a estar, también, en boca de todos. Su fama empieza a trascender a las consultas de dermatología.

Y es que una nueva corriente recorre la red. Cada vez más, los consumidores buscan en Google ingredientes, no productos. Hay un sector de la población para el que no vale todo truco de Tik Tok. Bien porque quieren ir más allá de lo promete el marketing o bien por el interés por saber lo que ponen en su piel, estos consumidores se informan y profundizan en lo que cada etiqueta esconde. Y saben que en cuestión de piel no hay atajos ni milagros. Mejor que haya ciencia y resultados probados. Y en esto, el ácido azelaico cuenta con credenciales.

“Ha sido estudiado durante décadas. Por ello entendemos muy bien su mecanismo de acción y perfil toxicológico”, explica Pedro Catalá, doctor en Farmacia y creador de Twelve Beauty. Según los laboratorios Olyan farma los primeros informes sobre la efectividad del ácido azelaico se remontan a los años 70, momento en que los científicos se fijaron en él tras el descubrimiento de la capacidad de los hongos Pityrosporum Ovale y Pityrosporum Orbiculare (conocidos como "hongos solares") para unificar el tono en áreas pigmentadas de rápido crecimiento. A partir de ahí, refieren, nuevas investigaciones profundizaron en la acción de este activo en el melasma y las cicatrices post-inflamatorias debidas al acné, herpes zoster, quemaduras químicas o mecánicas, “siendo igual de efectivo que la hidroquinona al 4%, cuando se presenta en concentraciones del 20% en casos de melasma”. Asimismo, exponen desde Olyan farma, actúa únicamente en las células causantes de la hiperpigmentación y no afecta a las células sanas.

El ácido azelaico es un ácido natural obtenido de cereales como el trigo, la cebada o el centeno, comenta Marta García-Legaz, dermatóloga y divulgadora médica en el Instituto Médico Ricart. También, añade Catalá, está presente en el aceite de oliva (sobre todo cuando está rancio) y, en grandes cantidades, en un microorganismo que habita en nuestra piel (Malassezia furfur).

Su principal característica, señala el doctor en farmacia, es su capacidad de inhibir la enzima responsable, entre otras cosas, de regular la producción de sebo humano y su poder despigmentante. Por tanto, señala la dermatóloga, gracias s su poder queratolítico (capaz de disolver total o parcialmente la capa más superficial de la piel) antibacteriano y antiinflamatorio, sirve para tratar el acné y la rosácea. Al mismo tiempo, al impedir la síntesis de melanina, el ácido azelaico, permite también abordar el melasma y otras hiperpigmentaciones o marcas post acné. Es decir, su uso no es tan generalista como el de otros activos más famosos y ahí un mayor desconocimiento. “De todos modos, es muy eficaz”, afirma Pedro Catalá, quien apunta además que, “al final, en cosmética, a consumidores y formuladores no nos gusta salir de nuestra zona de confort y acabamos recurriendo a los mismos ingredientes una y otra vez”.

El ácido azelaico también es para el verano

Este activo gusta tanto a los dermatólogos por su buena tolerancia. “Mejor que el retinol”, señala Marta García-Legaz, aunque también apunta que resulta menos potente que este. El ácido azelaico se puede usar en distintas concentraciones, desde el 5% hasta el 20% (la más utilizada), aunque a partir del 15% requiere receta. Y lo habitual, a menor concentración, menos potencia pero, también, mayor tolerancia. Así que como recomendación general, conviene empezar a aplicarlo en días alternos, por las noches, tras una limpieza delicada, e ir subiendo según la tolerancia hasta usarlo a diario. No obstante, señala Pedro Catalá, a pesar de ser un ingrediente bien tolerado en general no esta exento de potenciales efectos secundarios como sequedad cutánea y rojeces en las zonas aplicadas, por lo que no está de más utilizar tras su aplicación una crema calmante. La buena noticia es que si no produce irritación, dice la dermatóloga, “podemos también potenciarlo poniendo previamente acido glicólico o salicílico”.

La tolerancia es solo una de las ventajas de este ingrediente. Hay más. Según la dermatóloga, es de los pocos cosméticos que puede usarse durante el embarazo y lactancia, lo que resulta especialmente muy útil para tratar rosácea, acné y manchas en estos periodos en los que apenas podemos usar nada. Asimismo, puede usarse en fototipos oscuros y al no ser fotosensible, puede aplicarse en verano. Una buena lista de virtudes para quienes buscan mejorar y mantener la uniformidad de la piel en toda circunstancia y todo momento del año.

Además de ser el salvavidas de las pieles con acné y rosácea, de mejorar los poros dilatados, la falta de tono, las irregularidades pigmentarias y la luminosidad de la piel, el ácido azelaico también le viene bien al pelo, porque según Pedro Catalá ayuda a frenar la caída del cabello, sobre todo combinado con la piridoxina (vitamina B6) y el zinc.