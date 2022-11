El aceite facial orgánico y natural sin el que Kate Middleton no puede vivir

Kate Middleton confía en unos cuantos productos de belleza bien elegidos para mantener su piel en perfecto estado, entre ellos un potente tratamiento natural antiedad que puedes encontrar por menos de 15 euros.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Elija el look que elija, si hay algo que caracteriza todas las apariciones de Kate Middleton, es que siempre va perfecta en todas sus salidas oficiales y su piel se ve resplandeciente en todas las ocasiones. Y a juzgar por su maquillaje natural, no es gracias a una gruesa capa de base de maquillaje. A sus 40 años, la Duquesa de Cornualles parece no verse afectada por los efectos del tiempo, ya que sigue teniendo la misma textura de piel que cuando conoció al Príncipe Guillermo, hace ya más de una década, gracias a unos cuantos productos de cuidado de la piel que nunca le faltan.

Y es que, aunque sabemos que la realeza no es muy dada a compartir sus secretos de belleza con sus seguidores, la revista estadounidense 'Us Weekly' asegura conocer de buena mano cuál es su tratamiento antiedad favorito. Se trata de un aceite vegetal que al parecer utiliza desde su segundo embarazo, y que no es otro que el aceite de rosa mosqueta de Trilogy. ¿La buena noticia? Este producto se puede encontrar fácilmente en Internet por algo menos de 15 euros.

El producto antiedad favorito de Kate Middleton

Certificado como orgánico, el aceite de rosa mosqueta de Trilogy es un aceite vegetal ideal para la aplicación en la piel, especialmente en el rostro, ya que esta certificación garantiza una fórmula libre de químicos. Por ello, la duquesa de Cornualles ha elegido bien su aceite antiedad, ya que es muy cuidadosa con lo que se aplica en la piel.

Está elaborado a partir de rosa mosqueta, y lleno de beneficios para la piel, ya que es rico en omegas 3, 6 y 9 y en ácidos grasos esenciales, por lo que es perfecto para nutrir intensamente las pieles secas en busca de confort y potenciar su luminosidad. Además, al estar repleto de antioxidantes que combaten los radicales libres responsables de las arrugas, retrasa su aparición y el envejecimiento de la piel en general.

Por último, al ser muy rico en vitamina A, también hace que la piel sea más flexible y elástica, y tiene propiedades calmantes y cicatrizantes que le permiten calmar la piel irritada y reparar la piel dañada. Esto evita el enrojecimiento y las pequeñas cicatrices en la cara. Es, por tanto, un tratamiento antiedad que lo tiene todo. ¿Quieres probar un tratamiento 'royal' para tu piel?