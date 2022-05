Acabamos de fichar este aceite corporal, que además de dejar la piel preciosa y con mucho brillo, elimina la celulitis y estamos fascinadas

Presume de piernas y glúteos y prepárate para la operación bikini..

Según el punto 5 del manifiesto Laconicum, la tienda online multimarca de productos de belleza, “la celulitis es un fenómeno democrático” porque no hay “nadie que no la tenga”. Y la realidad es esa, 9 de cada 10 mujeres la padecen independientemente de su peso, talla y edad padecen celulitis y, aunque no es ninguna patología, se la considera poco estética. ¿Se puede acabar con ella? Más bien, en lugar de combatir, deberíamos hablar de que sí se puede minimizar. Y hemos encontrado un aceite, que además de dejarte la piel muy suave, ayuda a mejorar el aspecto de nuestra piel.

Aunque es una de las grandes preocupaciones sobre el aspecto de nuestro cuerpo, los milagros, de momento, no existen y hay elementos que juegan en nuestra contra: genética o las hormonas y que se ve agravado por hábitos como una mala nutrición, el tabaco o la falta de ejercicio. Sin embargo, sí hay avances que reducen la celulitis, como el Aceite Anticelulítico de la Dra. Schrammek: Shape Perfection Body Oil, un aceite corporal que remodela la silueta gracias a sus potentes ingredientes.

La capsaicina (un alcaloide procedente de chile) y el extracto de los brotes de mostaza blanca, son la base de una fórmula que se completa con aceites de semillas de cardo mariano, sésamo y amaranto. Este complejo de ingredientes activos proporciona un efecto vasodilatador y activador de la microcirculación, drenando, además, los depósitos de agua del tejido celulítico. Los adipocitos se vacían y los depósitos de grasa blanca (grasa rebelde, asentada y difícil de quemar) se transforman en grasa parda (que actúa como energía calorífica = ella misma favorece la quema de calorías).



