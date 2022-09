5 autobronceadores faciales con los que alargarás el verano

Si tú también notas la piel de tu rostro apagada y que ya ha perdido ese moreno que tanto ha costado alcanzar, toma nota de estos productos.

Tamara Conde

Una vez acaba el verano, vuelven a ser imprescindibles los polvos bronceadores, las bases de maquillaje, las 'bb creams' con color... En definitiva, cualquier producto que nos deje un aspecto de buena cara y que alargue ese bronceado que hemos conseguido durante estos meses y que tanto nos gusta. Aunque a veces, el maquillaje nos resulta demasiado y es que en los últimos tiempos, la tendencia de 'make up no make up' está triunfando. Lo que buscamos por encima de todo es un aspecto natural, sin excesos y gracias a que muchas 'celebrities' se están atreviendo, nosotras también queremos sumarnos. Es por eso que, para conseguir ese efecto maquillaje no maquillaje, pero con color al mismo tiempo, los autobronceadores faciales se van a convertir en tu próximo producto favorito.

Es fácil de aplicar, puedes utilizarlo durante todo el año eligiendo el tono que más se adapte a tu piel y, además, proporciona otros beneficios que nunca están de más. Estos son los autobronceadores faciales más exitosos:

Freshly Cosmetics

Todas conocemos el icónico aceite bronceador corporal de Freshly Cosmetics, y su producto Sunrise Radiance Bronzing Serum es el equivalente para el rostro. Se trata de un bronceador dorado con vitamina C que le dará a tu rostro un efecto bronceado en cualquier momento del año y con un acabado natural. Además de eso, protege, hidrata y nutre la piel gracias a sus pigmentos y nutrientes vegetales.

Clarins

Addition Concentré Eclat es la propuesta de Clarins para conseguir un efecto buena cara en cuestión de segundos. Se trata de un autobronceador perfecto para combinar con tus productos de cuidado facial cotidianos, como sérums o cremas faciales, tanto de día como de noche. Es apto para todo tipo de pieles y se consigue un bronceado gradual con solo 3 gotas.

Avène

Este autobronceador para rostro y cuerpo de Avène es perfecto para pieles sensibles. Se trata de un gel satinado que además de aportar un bronceado natural y uniforme, deja la piel suave y con un ligero perfume.

Sisley

Super Soin Autobronzant Hydratant Visage es la alternativa perfecta a tomar el sol. Gracias a sus ingredientes y a sus extractos de flor de hibisco, sésamo y rosa alpina, este producto exfolia e hidrata la piel y la prepara para un bronceado radiante y duradero.

Dior

Si lo que buscas es un producto más ligero, el Dior Bronze es lo que necesitas. Dior Bronze reinventa su mítico autobronceador corporal y lo transforma en un agua láctea autobronceadora en forma de bruma ultrafina y ligera. Con solo una aplicación, se consigue un resultado refrescante, hidratante y nutritivo.