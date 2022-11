Tratamientos spa para la piel sin salir de casa

Son días de preparar y organizar encuentros navideños con compañeros de trabajo, de estudio, quedadas familiares o de amigos. Por lo que estar ideal es una de las preocupaciones que están en nuestra lista de quehaceres y a veces la rutina nos aísla y nos nubla para tener nuestro momento de autocuidado y mimo.

Una solución para este descontrol es contar con una buena terapia basada en un spa, del latín ‘salutem per aquam', es decir, ‘salud a través del agua’ que nos transporte a un momento de placer en el que el estrés no encuentra su lugar. Por suerte, no necesitas desplazarte a un templo de masajes para encontrar el momento zen, ni tampoco perder ese tiempo tan valioso en el trayecto. Porque como en casa, en ningún sitio.

En primer lugar, para conseguir con éxito un bienestar, confort y revitalización deberás elegir un buen día de la semana, preparar un baño relajante con agua caliente y velas al unísono de la música. No sin antes preparar tu kit de spa en casa con cosméticos faciales, corporales y capilares compuestos por ingredientes de alta calidad. Para ello la gama de productos para el rostro y cuerpo, Baltic Home Spa Vitality, es una buena elección y así obtener la armonización de la relajación, la paz y el ambiente apetecible que, como resultado, produce un efecto reparador y positivo en el aspecto de la piel.

Además, la marca de cosmética Ziaja se preocupa por el medioambiente y por salvaguardar la energía y los recursos naturales durante de todo el proceso de producción. Durante más de treinta años de experiencia continúa prestando atención a cada detalle y cuidando tanto el trabajo duro como sostenible para que los productos farmacéuticos y cosméticos sean de calidad.

Así pues, utilizando este poderoso kit formado por seis cosméticos, aptos para veganos, enfocados al rejuvenecimiento de la piel y al aumento de los niveles de energía conseguirás una piel envidiable.

De hecho, cada producto de la gama se caracteriza por combinar el extracto de albaricoque ume, ácido manurónico para hidratar, darle firmeza y elasticidad a la piel, colágeno vegano, galactomanano vegetal con el objetivo de aumentar la viscosidad y el ácido hialurónico de origen natural.

Como cada maestro tiene su librillo, qué mejor idea que conseguir una armonía entre ellos con la finalidad de alcanzar los mejores efectos hidratantes y revitalizantes.

Por tanto, proporciona la sensación de bienestar y el aspecto que la piel necesita. Gracias a Ziaja podemos tener al alcance de nuestra mano un tratamiento de spa en casa que estimule la renovación, la regeneración y la dinamización que nuestro cuerpo necesita de manera natural y sencilla.

De ahí que, su exclusiva fragancia fresca y empolvada se base en el aroma cítrico-floral para crear en el baño de nuestro hogar un efecto aroma-terapéutico.

La gama de los múltiples productos BHS Vitality está compuesta por 6 productos para todos los bolsillo, fáciles en su modo de empleo y con diversos olores e ingredientes naturales.

¿Preparada para comenzar tu spa en casa? Para comenzar el ritual de autocuidado de la piel corre al establecimiento más cercano para tener en tus manos los siguientes productos mágicos de la firma Ziaja. Podrás encontrarlos en su página web, en perfumerías, farmacias o parafarmacias.

Gel de ducha y champú 3 en 1

Para los más completos. Este gel de ducha y champú es lo que buscas. Todo en uno.

Ideal para darle frescor y relax a tu rostro, cuerpo y cabello al mismo tiempo, sin dañar el pH natural de la piel. Además, está enriquecido de activos reafirmantes y propiedades antioxidantes. Perfecto para un momento de spa en casa con un masaje espumoso. Uno de los mejores y con un precio muy asequible.

Exfoliante corporal de sal y azúcar

Es estupendo porque limpia en profundidad, alisa y suaviza la piel. Aplícatelo una o dos veces por semana masajeando la piel con movimientos circulares. Conseguirás un efecto relajante y te dará una sensación de frescura instantánea. Esto se origina por las partículas exfoliantes naturales y amarillas de celulosa biodegradable.

Sérum corporal con ácido hialurónico

El 92% de sus ingredientes son naturales, por lo que hace que sea aún más especial. Con este sérum corporal la piel se queda bien hidratada y con una sensación de bienestar combinado a un aroma cítrico. Masajea hasta que absorba por completo.

Crema corporal hidratante

Despídete de la piel áspera con esta crema perfecta para hidratar, dar firmeza y elasticidad. Contiene un 90% de ingredientes naturales para favorecer un efecto inmediato que te dejará la piel suave todo el tiempo.

Crema facial hidratante y nutritiva

La crema facial hidratante y nutritiva es una loción reparadora que protege la piel dejándola más hidratada, elástica y tonificada. Protege la barrera hidrolipídica que cubre la última capa de la piel, evitando la pérdida de agua y la penetración de agentes externos. Ideal para masajear la piel con esta crema facial en tu rutina nocturna, evitando el contorno de los ojos.

Sérum para rostro y cabello hidratante y alisador

Este sérum cremoso de rostro y cuello será el culpable del bienestar de una piel radiante. Su fórmula, elaborada en un 98% de ingredientes naturales, con ácido hialurónico y manurónico potencia las células sanas de la piel para un resultado refrescante, saludable y sin arrugas.

Si ya estás deseando comenzar tu ritual de autocuidado de la piel y aún no tienes los productos cosméticos de Ziaja puedes hacerte con ellos tanto en su página web, como en perfumerías, cadenas de perfumería (Druni, Primor, Arenal o Marvimundo), farmacias, parafarmacias y en tiendas online como www.maquillalia.com y www.onlinecosmeticos.es.