Los tratamientos de cejas que mejor sientan; de Beatriz Luengo a Antonela Roccuzzo

Esta temporada, por ejemplo, destacan como tendencias las cejas finas inspiradas en las modelos más icónicas de los años 90, las decoloradas, las laminadas que potencian la estructura y las cejas naturales y salvajes. Pero eso no significa que haya que sumarse a este dictado. Lo más importante para conseguir un buen resultado es adaptar estos estilos a nuestra cara y no al revés y, para ello, nada como ponerse en manos de los profesionales. Ellos son quienes mejor pueden aconsejarnos no solo qué es lo que más le conviene a nuestras cejas sino también cuáles son los mejores tratamientos para presumir de ellas.