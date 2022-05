El tratamiento que te hace sentir única

DermAbsolu de Eau Thermale Avène, el antiedad fundamental.

Woman.es para Eau Thermale Avène

No hay nada como sentirse bien en nuestra piel para sentirse bien en la vida. Desde Eau Thermale Avène lo saben y por eso apuestan por desarrollar productos eficaces y efectivos que, lejos de esconder nuestra edad, lo que buscan es potenciar el esplendor y la belleza natural de la piel. Una manera de entender la cosmética que en Woman nos ha conquistado.

Y es que, no cabe duda, de que una belleza radiante es el resultado de una vida y de la experiencia adquirida a lo largo de los años, algo que ya es hora de valorar. No se trata de negarse a envejecer, sino de hacerlo lo mejor posible, luciendo con orgullo los signos de la edad que la vida transcurrida, con sus alegrías, satisfacciones y emociones, dejó en la piel.

Cada persona está programada desde el nacimiento para envejecer. No obstante, se ha demostrado que distintos factores internos (edad, cambios hormonales, etc.) y externos (rayos UV, contaminación, estrés, etc.) pueden acentuar este fenómeno. El resultado es que, con el paso del tiempo, la piel se afina, pierde flexibilidad, la tez pierde esplendor y frescura.

Desde los laboratorios Dermatológicos Avène han sido capaces de identificar una asociación única y patentada de principios activos que logran contrarrestar los efectos visibles del envejecimiento cutáneo. El resultado es DermAbsolu, la gama que actúa en profundidad y que ofrece resultados visibles y duraderos. Formulados con polifenoles de vainilla, bakuchiol y Glycoleol, los productos DermAbsolu aportan densidad, vitalidad y luminosidad sin comprometer la comodidad, tan importante para las pieles sensibles. ¿El resultado?

Al cabo de solo cinco días, la piel se redensifica, rellena, regenera y llena de vitalidad, también queda más fresca. Tras un mes de uso, el óvalo del rostro se redefine y los volúmenes se reequilibran.

La experiencia sensorial que aporta el tratamiento es completa gracias a que el aceite de jojoba, presente en toda la gama, brinda una sensación de comodidad inmediata sin sobrecargar las texturas que se mantienen finas y ligeras. Los pigmentos luminosos presentes en el cuidado de día iluminan el rostro con suavidad sin exceso de brillo. Además el perfume sutil y delicado de la gama estimula los sentidos con sus notas de jazmín, violeta y rosa, realzados con la intensidad del almizcle y la madera de Cachemira.

Una rutina completa

El ritual Dermabsolu está pensado para ofrecerte los cuidados necesarios de la mañana a la noche. El sérum esencial, altamente concentrado, no graso y de rápida absorción, revela un efecto de luz gracias a la presencia de sus nácares. Además su revolucionario frasco tiene un gotero automático que entrega solo la dosis justa. La crema de día, redensifica la piel, que se rellena y le aporta tonicidad. El bálsamo de noche, muy cremoso y delicadamente perfumado, deja la piel intensamente nutrida. Por último, el contorno de ojos rejuvenecedor, que ilumina la mirada inmediatamente gracias a su aplicador masajeador.

Una completísima colección de productos que llevan en su ADN la cultura farmacéutica Pierre Fabre. Y es que los Laboratorios Dermatológicos Avène sitúan el arte de la formulación en el corazón del desarrollo de esta gama: formulaciones exigentes y concentradas para resultados incomparables sin comprometer el placer y la comodidad de utilización.