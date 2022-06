Chez Teresa J. Cuevas: descubrimos la obra de la artista en una merienda muy especial en su estudio

Teresa J. Cuevas nos muestra 'Avance', su nueva exposición, inspirada en los momentos que crean un hito en nuestra vida y en la que los perfumes de la Collection Privée de Dior tienen mucho que ver.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Teresa Jiménez Cuevas, es artista y arquitecta de formación. Empezó a pintar desde muy pequeña, pero fue cuando descubrió el estilo abstracto cuando de verdad encontró su verdadera pasión. 'Avance' es su nueva obra, que surge de la evolución de otra serie anterior llamada 'La espera', que apareció en un momento muy específico de la vida de la artista y, tras una crisis creativa, decidió ahondar en el concepto de que hay momentos en la vida que te marcan para siempre y te hacen más fuerte. "Solo tienes que rodear esos momentos de luz y de belleza para avanzar y abrazarlos", asegura.

La idea tras esta obra es que cada una de las personas que visite la exposición busque esos momentos que te puedan marcar o generar un giro en tu propia vida. Sin embargo, estos hitos no son lo único que ha inspirado a la artista, que también ha utilizado los perfumes de la Collection Privée de Dior como fuente de inspiración. "Al igual que podemos ver que hay hitos en las obras, a la hora de ejecutarlas he ido probando las diferentes fragancias de la Collection Privée y me he sentido en un lugar y en un momento con cada una de esas esencias. Eso al final me ha trasladado, me ha llevado a diferentes momentos y recuerdos, y eso me ha ayudado en mi proceso de búsqueda para cada uno de los hitos".

Para celebrar la inauguración de su exposición, Teresa se convirtió en la perfecta anfitriona organizando una merienda en su taller, para la cual la chef Gabriela Palatchi preparó un menú oriental y minimalista que se fundía a la perfección con las obras de su estudio. Durante la jornada, cada una de las asistentes pudo encontrar su fragancia ideal dentro de la Collection Privée, gracias a la ayuda y el asesoramiento de Daniel Figuero, Embajador Internacional de Fragancias Dior, que ha desarrollado un método infalible que pone en práctica durante una consulta privada, mediante una serie de preguntas personales.

Así, Teresa J. Cuevas escogió Cologne Royale, una fragancia en la cual estallan los más bellos cítricos, como la mandarina, la naranja y el limón, y que transportó a nuestra anfitriona a un recuerdo de su infancia. La fotógrafa Erea Azurmendi, por su parte, fue 'diagnosticada' como amante de los perfumes intensos y oscuros, por lo que la fragancia oriental aterciopelada Ambre Nuit, con sus notas animales sensuales de rosa y ámbar gris, se impuso como una evidencia.



La ilustradora Pils Ferrer optó por Thé Cachemir, un perfume que interpreta olfativamente las sensaciones de un té reconfortante que se degusta envolviéndose en un cálido jersey de cachemira, mientras que la chef y creadora de Foodtropia Paola Freire eligió también Cologne Royale al igual que hizo la anfitriona.



Sofía Leirós, arquitecta de interiores y confundadora de Mestizo, se decantó por La Colle Noire, que es el nombre de la propiedad adquirida por Christian Dior en 1951, que se convirtió en su paraíso de las flores, por lo que el olor a rosas y pimienta que flota en el aire durante la cosecha es el protagonista de este perfume. Por su parte, la interiorista María Villalón eligió Sakura, una estela sencilla y poética que representa los cerezos en flor que adornan y perfuman los paisajes japoneses a la llegada de la primavera.



Anna Ponsa, la creativa influencer escogió Fève Délicieuse, un perfume en el que el haba tonka se combina con las notas cálidas y ligeramente ahumadas de la vainilla, y notas de bergamota y rosa que aportan frescor, y la influencer Ester Bellón eligió Rose Kabuki, un floral ligero empolvado. Por último, la escritora y artista multidisciplinar Alejandra Remón optó por Spice Blend, que combina el ocre intenso de la canela, el rojo vivo de las notas de pimienta rosa, y los matices marrones del extracto de ron.