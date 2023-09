Hay un sérum que solo debe usarse dos veces al año (y la vuelta de vacaciones es una de ellas)

Sus activos más destacados conforman un trío que no falla: factores de crecimiento (eso sí, de origen vegetal, ya que Sepai solo desarrolla productos veganos), vitamina C y ácido hialurónico. Los factores de crecimiento, o EGF, de este sérum son de dos tipos; uno promueve la síntesis de colágeno natural y estimula la reparación cutánea y el otro obtiene una reducción significativa de las manchas gracias a que inhibe la formación de melanina. De la vitamina C solo podemos decir cosas buenas. ilumina, mejora la textura, tiene poder antioxidante.... En este caso se presenta como un derivado del ácido ascórbico -recordemos que esta es la forma más pura-, cuya principal ventaja es que es la variedad más estable de vitamina C conocida hasta el momento. Eso sí, también es un ingrediente mucho más caro...