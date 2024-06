Sara Carbonero se sincera sobre el momento en el que llegó a casa con el pelo rapado y vio a sus hijos

La periodista, madre de dos hijos, no expone públicamente sus sntiemtos íntimos en torno a la enfermedad, pero ahora ha querido contar a sus seguidores sus miedos y, por qué no, su fuerza. "Lejos de la frivolidad que pueda parecer, yo cuando me miro al espejo, lo hago para tomar conciencia de mí misma, lo utilizo como herramienta clave para mejorar mi autoestima", escribe la periodista. "Por causas de la vida, ya he transitado épocas en las que huía de ellos porque no reconocía a la persona que me mostraba el reflejo, llegué incluso a pasar tres o cuatro meses sin mirarme en uno", ha confesado.