Regalos de belleza para el Día de la Madre: mimitos para mamá

El Día de la Madre está a la vuelta de la esquina y, aunque no todas vamos a poder estar con ellas físicamente, eso no significa que no podamos devolverle una pequeña parte de todo el cariño que ella nos da. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que invirtiendo en la belleza y salud de su piel?

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

¿Tienes la sensación de que ya le has regalado todo a tu madre? Ropa, joyas, perfumes, flores e incluso regalos personalizados con fotos... Si andas algo escasa de ideas y de inspiración este año lo mejor es que apuestes por un valor seguro, como la cosmética y los productos de belleza. Y es que, aunque seguramente no tengas el mismo tipo de piel ni los mismos gustos en maquillaje que tu madre, seguro que estás más puesta en todas las novedades que ella y puedes regalarle un producto que desconozca y que le vaya a enamorar y si no, para eso estamos nosotras aquí. Sea cual sea el tipo de piel de tu mami, siempre hay un tratamiento perfecto para regalar en el Día de la Madre, ya que además las firmas suelen sacar colecciones y kits especiales con motivo de esta celebración en los que además podrás ahorrarte un buen dinero. Así, tanto si tu madre tiene la piel madura, como si lo que busca es reducir las arrugas, dar luminosidad o, simplemente, relajar la piel y conseguir que tener ese pequeño descanso y relax que necesita en su día a día, la cosmética será el regalo perfecto para ella. Además, si no puedes mimarla tú y estar con ella ese día, los regalos de belleza son también una opción perfecta para enviar por sorpresa a donde quieras, así que hazle llegar los mejores productos para que se mime desde casa. Para ayudarte, hemos hecho una selección de los mejores productos y los más originales para regalar a tu mamá en este Día de la Madre, con opciones para todos los gustos y todos los presupuestos. ¿Que quieres personalizar aún más tu regalo y enviarle algo emotivo para demostrar lo mucho que la quieres? Puedes seleccionar varios de estos productos y meterlos en una caja personalizada, por ejemplo, incluyendo en ella vuestra foto preferida, un mensaje sincero, escrito desde el corazón o unos bombones de chocolate para poner una nota dulce y deliciosa. Otra idea es combinar los productos de belleza y cosmética que elijas con unas rosas, una pulsera o una foto de cuando eras pequeña, seguro que a tu madre le hará muchísima ilusión y combinarás un regalo práctico con un detalle más sentimental, que seguro que agradecerá en este día tan especial. Te dejamos con nuestras propuestas de regalos de belleza para el Día de la Madre. Regalos de belleza para el día de la madre Ver 10 fotos