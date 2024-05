El protector solar natural con color de Alma Secret protege, hidrata y aporta efecto buena cara

En una rutina de 'skincare' de día el paso más importante es el protector solar. El cuidado de la piel empieza desde la protección y, de hecho, por muy completa que sea tu rutina de cuidado facial, no será efectiva si no finalizas con el paso del protector. La radiación solar provoca en nuestra piel daños irreparables y de ahí que surja la necesidad de dar toda la importancia que merece este paso crucial en la rutina. Sin embargo, muchas veces con las prisas olvidas por completo aplicar el protector o no encuentras nunca el momento para aplicarlo. ¿Te ha pasado?