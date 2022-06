Te contamos cómo conseguir una buena cara en 5 minutos

Solo tendrás que hacerte con 6 productos clave para lucir un rostro luminoso sin necesidad de perder el tiempo maquillándote.

IRATXE PLAZA

El ritmo de la ciudad nos come hasta el punto de que necesitamos condensar nuestros tiempos todo lo posible. En un momento en el que existen infinidad de productos de belleza y plataformas donde los expertos nos cuentan sus trucos para tener una buena cara, no podemos permitirnos salir de casa por la mañana solo con la cara lavada. Porque aunque impera el 'no make up' no significa que no tengamos que seguir cuidándonos.

Quién no ha tenido una mala noche, no puede esconder sus ojeras por acumulación de días sin descanso o simplemente se mira al espejo y su rostro le pide a gritos hidratación. Para acabar con esto es necesario, además de acudir a centros de estética especializados para realizar tratamientos de limpieza e hidratación, tener una rutina diaria de limpieza, que aporte salud a tu cara.

Es aquí donde entran en juego esos productos, en auge en los últimos tiempos, que te permiten estar lista en cinco minutos. Se trata de los denominados flash: limpiadores, sérums, cremas y concentrados capaces de rescatar la piel y conseguir efectos en cuestión de minutos. Incluso el aplicar estos productos antes de un buen maquillaje puede hacer casi milagros con tu cara.

Aunque ojo, en este sentido debes tener mucho cuidado porque lo que debería ser un rostro iluminado y natural puede convertirse en una careta. Cuando los expertos hablan de un buen maquillaje no quiere decir que haya que aplicar una excesiva capa de base de color sino que siempre hay que hacerlo de una forma inteligente. Solo debemos utilizarla para ocultar aquellos signos de fatiga que provocan un rostro apagado.

Cómo conseguir una buena cara en 5 minutos

Para conseguir un rostro luminosos y que trasmita un aspecto saludable solo debes seguir los consejos de una de las estilistas beauty más importantes de la industria, Natalia Velda. En su perfil de Instagram nos cuenta cómo en tan solo cinco minutos puedes hacer milagros con tu cara. Además de darnos tips para conseguir un maquillaje rápido y natural, nos cuenta qué tratamientos debemos aplicar antes al rostro.

1. Limpia tu rostro con jabón y sécalo con papel absorbente o una toalla que solo debes usar para la cara.

2. Aplica un sérum con efecto flash que no solo protegerá tu piel sino que aportará luminosidad.

3. Puedes optar por una crema hidratante o por un producto cubre poros que controle los brillos y cree una barrera de protección entre la piel y el maquillaje para que éste dure más.

4. Extiende tu base de maquillaje, puedes ayudarte con una brocha o directamente con tus manos. Recuerda, siempre del mismo tono que tu piel ya que lo contrario resultará antinatural.

5. El golpe de bronceado lo conseguimos con los polvos terracota, que aplicarás en forma de T en frente, pómulos y mentón. Aunque no te olvides del toqué en la nariz, importante para recrear ese efecto de luz del sol.

6. Abre tu mirada con una máscara de pestañas y solo si quieres, aplica un eye-liner negro en el interior y parte inferior del ojo.

7. Por último, aplica un gloss a tus labios que no solo los hidrate sino que les aporte más volumen.

Y así, con estos siete sencillos pasos conseguirás, gracias a Natalia Belda, un maquillaje natural que puedes lucir en tu día a día y que solo te llevará 5 minutos. Ahora no puedes decir que no tienes tiempo para cuidar tu rostro.