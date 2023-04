En un solo mes a la venta, se convirtió en el producto para cejas más vendido de Amazon

Hace ya varias temporadas que las cejas marcadas son tendencia.Y obviamente este otoño no dejarán de serlo. Desde la llegada de la mascarilla los looks beauty se centran en la mirada dándole todo el protagonismo. Así que si antes no prestabas tanta atención a tu mirada quizá sea momento de que lo hagas y tenemos algunos trucos con los que podrás presumir de ojos bonitos.