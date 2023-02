¿Qué es la agenesia? La dolencia de la princesa Leonor

Cuando se da en los dientes definitivos, por lo general se detecta cuando el diente de leche no llega a caerse, puesto que no tiene un diente definitivo por encima que le empuje. No obstante, la mejor forma de averiguar si se trata de agenesia o no, es mediante una radiografía de la boca, en la cual veremos si realmente hay diente y no puede salir por algún motivo o no existe.