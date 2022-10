Planta cara al acoso callejero

El movimiento stand up, creado por L'Oréal Paris en 2020 para ayudar a las mujeres a sentirse seguras y confiadas en la calle, está ya presente en 41 países.

Woman.es para L'Oréal Paris

Dar herramientas y empoderar a las mujeres para sentirse seguras en los espacios públicos. Este fue el motivo que llevó a L'Oréal Paris y a la ONG Right To Be (antes Hollaback!) a crear su movimiento 'STAND UP contra el acoso callejero' hace dos años. Desde entonces más de 800.000 personas han recibido su formación basada en la metodología de las 5D (Distraer, Delegar, Documentar, Dirigirse al Acosador, Desahogar). Herramientas sencillas y eficaces pensadas y diseñadas para ayudar a las personas a intervenir de forma segura cuando son testigos o sufren acoso callejero.

Ahora, en el marco de la 12ª Semana Internacional contra el Acoso Callejero, la marca ha hecho pública una encuesta de impacto social global sin precedentes con el socio de investigación Ipsos. Los resultados del estudio muestran que el 97% de las personas formadas en Stand Up se sienten más capaces de intervenir cuando son testigos de acoso callejero en comparación a antes de realizar la formación.

De cara al nuevo curso L'Oréal Paris ha acelerado su compromiso en la lucha contra el acoso callejero y se ha propuesto formar a 1,5 millones de personas en los próximos meses. Un objetivo más que ambicioso que cuenta con el respaldo de la portavoz mundial de la marca, Eva Longoria, quien aparece en un nuevo vídeo de concienciación compartiendo una breve clase para animar a todo el mundo a formarse.

Eva Longoria da un paso al frente

"Creo que toda mujer tiene derecho a sentir que lo vale y, sin embargo, el 80% de las mujeres de todo el mundo han sufrido acoso callejero al menos una vez en su vida. Es hora de cambiar esto. A través de programas como Stand Up, podemos unirnos en solidaridad para aprender las herramientas necesarias que detengan este comportamiento indeseable y reclamar nuestro poder como agentes del cambio en nuestras comunidades"; ha dicho la actriz de 'Mujeres desesperadas'.

Su vídeo para Stand up trata, con un estilo didáctico y optimista, de guiar a las personas a través de la metodología de las 5 acciones sencillas pero impactantes diseñadas para combatir de forma segura el acoso callejero. Kate Winslet, la modelo de ascendencia keniata e italiana, Cindy Bruna o las actrices Katherine Langford y Camille Razat son otros de los rostros de L'Oréal Paris que se han mostrado firmemente comprometidas con el movimiento creado por la marca.