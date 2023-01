¿Tu perfume no te dura nada en la piel? Esto es lo que estás haciendo mal y cómo solucionarlo

¿Alguna vez has pasado junto a alguien, has olido su perfume y te has preguntado cuál lleva porque huele muy bien? Todas queremos causar ese efecto en los demás, y si crees que en tu caso no es así, no le eches la culpa a tu perfume todavía. Y es que, aunque no lo creas, hay una forma correcta y otra incorrecta de aplicar la fragancia, y el tipo de fragancia que usas puede marcar una gran diferencia en la duración de la misma. A continuación, te contamos por qué tu perfume no te está durando en la piel y te damos unos trucos para solucionarlo.