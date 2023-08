Este es el perfume que dura todo el día y es irresistible

¿Un perfume que dure todo el día? Lo tenemos, y se convertirá en tu nueva adicción. Se trata del perfume de Narciso Rodríguez, for her Musc Noir, que puedes encontrar en Druni. La fragancia inspirada en la original for Her, Musc Noir captura la nueva feminidad y rinde homenaje a la naturaleza dual de la mujer, mezclando sensualidad y misterio.