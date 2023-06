La sostenibilidad llega a tu peluquería: planes para reciclar el pelo que te cortan, interruptores que ahorran agua y mucho más

El programa ‘Hairstylist for the future’ cuenta ya con 3.000 salones adscritos en 23 países y este 2023 quiere alcanzar los 10.000. Ahora que ha llegado a España, el reto es que las peluquerías se unan al proyecto y, en consonancia con las demandas del consumidor, adquieran el compromiso de hacer de estas un espacio más sostenible. Porque, al fin y al cabo, si tuvieras que elegir entre una peluquería sostenible y otra que no lo es, ¿con cuál te quedarías?