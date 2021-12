El corte de pelo de Vicky Martín Berrocal que te quita años de encima

La diseñadora ha sorprendido con su cambio de look, una favorecedora media melena ideal para despedir el año.

Julia García

Vicky Martín Berrocal ha decidido entrar en el 2022 completamente renovada. Ella que no suele atreverse demasiado en la peluquería –solo transformaciones sutiles como, por ejemplo, apostar o no por el flequillo–, lo ha hecho de una forma inesperada, diciendo adiós a su característica larga melena morena para transformarla en una midi de lo más favorecedora.

"Dicen que los grandes cambios empiezan por ahí… bueno, eso lo dijo Coco Chanel y no voy a ser yo la que lo discuta!", explica la diseñadora en la fotografía de Instagram que ha compartido con su millón de seguidores en la que aparece con su recién estrenado corte de pelo en la que ha animado a que comenten lo que les ha parecido este golpe de timón: "Sois libres de opinar", apunta.

Por supuesto sus fans han tomado la palabra y lo han hecho alabando este cambio de look con el que muestra una imagen mucho más dulce y rejuvenecida. "Guapa", "bella", "espectacular", "hermosa" y demás piropos pueden leerse en el muro de esta publicación que lleva más de 1800 comentarios y 40 000 likes acumulados en solo unas horas en una instantánea en blanco y negro en la que aparece vestida con básicos, con su nuevo pelo peinado liso con raya en medio.

"Me dijeron "creo que tenemos que cortar un poco" y ¡zas! Prometo que lo sentí y no fui capaz de reaccionar hasta unos segundos después", ha recordado la creadora de la firma Victoria en sus stories, en los que se ve el momento en el que su estilista de confianza decidió dar el tijeretazo responsable de este gran cambio que no descarta repetir cuando vuelva a crecer e incluso a animarse a dar un paso más allá. "Una vez pasado el susto seguimos cortando y hasta aquí llegamos, pero nunca se sabe", ha puntualizado.

El corte de pelo tendencia

La elección de Vicky Martín Berrocal a su paso por la peluquería ha sido la del 'clavicut' que, como ya te contamos cuando hablamos de los peinados que serán tendencia en los próximos meses, es uno de los cortes de pelo clásicos que tiene la capacidad de hacerte ganar altura y estilizarte porque la altura a la que queda el cabello es, exactamente, la de la clavícula.

Es especialmente recomendable este corte a los rostros redondos y cuadrados, pero sienta bien a cualquier tipo de cara por lo que no puede ser más acertada su apuesta cuando se trata de quitarte unos años de encima y darle un nuevo aire a tu melena.