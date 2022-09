Úrsula Corberó sorprende con larguísima melena en su regreso a Netflix

La actriz ha cambiado radicalmente de look para protagonizar junto a Quim Gutierrez la serie El cuerpo en llamas.

Julia García

Camaleónica donde las haya, mucho más que la mayoría de actrices, Úrsula Corberó ha vuelto a sorprender una vez más con un cambio de look. Tanto de peinado como de color de pelo. Con la actriz catalana no te puedes despistar. Si dejar de usar Instagram un tiempo, o el algoritmo no te saca sus actualizaciones, cuando vuelves a cotillear su perfil te das cuenta de que ya no parece la misma. Y menuda envidia sana que no da que así sea porque además de que se atreve, todo le queda bien. También su nueva melena larga morena.

Es verdad que esta vez el motivo de su cambio de look parece que tiene que ver con exigencias profesionales, ya que este 19 de septiembre arranca en Barcelona el rodaje de su nuevo proyecto: El cuerpo en llamas, una serie de Netflix —la misma plataforma que la convierto en estrella mundial tras adquirir los derechos de La casa papel— que coprotagonizará junto a Quim Gutiérrez.

Úrsula Corberó dará vida en esta nueva producción de Arcadia Motion Pictures a Rosa Peral, agente de la Guardia Urbana de Barcelona condenada a 25 años de prisión por asesinar a su pareja, Pedro Rodríguez, junto a su amante, Albert López, ambos Guardas Urbanas también.

Para convertirse en este personaje inspirado en una mujer real, la imagen de Corberó será muy diferente, por ejemplo, a la de Tokyo, su personaje más popular. De aquel pelo corto rompedor que lució hace algún tiempo, a la vanguardia de una tendencia que se extendió después, Corberó ha recuperado la melena larga, similar aunque actualizada a la que llevó en su primer trabajo conocido, la serie Física o Química.

A decir verdad, la artista ya llevaba tiempo luciendo de nuevo pelo largo. Hace un año, por ejemplo, ya apareció de esta guisa pero con flequillo, en una campaña publicitaria de Loewe. Desde entonces, ha mantenido esta apuesta por recuperar la melena, pero en tonos naturales, castaños, no tan oscura ni tan lisa como la luce en la citada foto como la que ha anunciado el inicio del rodaje de su nueva serie.

La verdad es que a primera vista cuesta reconocer a Úrsula Corberó con su nuevo look, ¿no crees? Y más que el largo de su melena, es el peinado, superliso y con raya en medio, lo que más despista, ya que se aleja mucho de cómo suele peinarse ella fuera del trabajo su pelo cuando lo lleva largo. Casi siempre ondulado y al natural si no hay focos apuntando, o con recogidos y peinados arriesgados si posa en alguna alfombra roja.