De la unión del pixie y el bob llega el 'bixie': el corte que querrás llevar este invierno

Combina la longitud del pixie con la silueta del bob y el resultado es esta nueva tendencia de peinado que queda especialmente bien a los pelos rizados.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Por mucho que las melenas largas nunca vayan a pasar de moda, los cortes XXS parece que poco a poco le van ganando el terreno a las longitudes XXL, y al menos esta temporada, todas las tendencias de pelo tienen una cosa en común: piden un buen tijeretazo a tu cabello.

El corte bob es el corte de pelo que más ha calado entre las celebrities a lo largo del último lustro. Casi todas las más elegantes y estilosas mujeres famosas lo han llevado en algún momento de los últimos años y prueba de lo mucho que gusta es que sigue siendo una opción plenamente vigente. Sin embargo, poco a poco vamos viendo diferentes variantes, como la que hoy nos ocupa, que se fusiona con el pixie para dar lugar a una nueva tendencia: el 'bixie'.

Lo bueno de este nuevo corte no es solo que coja lo mejor de ambos peinados, sino que además es completamente versátil. "Este corte adopta un carácter diferente según el modo en el que lo peinemos. Aplicando gel y dejando que tome su propia forma es tremendamente moderno y atrevido. También podemos cambiar de look, más sugerente aún, si lo peinamos hacia un lado o hacia atrás con el mismo acabado wet.”, dice Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz desde Torrelavega (Cantabria).

Otro punto a favor es que se trata de un corte que se adapta a la perfección a las melenas rizadas, por lo que tengas el tipo de pelo que tengas, si te apetece un cambio es una opción perfecta para ti. "Los contornos redondeados que con el corte adecuado forman los rizos son uno de los looks del momento. También son muy versátiles. Los podemos recoger a un lado o bien en los dos, dejando los rizos en la parte superior., formando una falsa cresta.", asegura Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga.

¿Lo mejor de todo? Se trata de un peinado que alarga ópticamente la parte de la nuca y los laterales, a la vez que aporta cuerpo y volumen a nuestra melena, por lo que si tienes el pelo fino es perfecto para ganar densidad y espesor. ¿Te atreves a probar esta nueva versión del corte del momento?